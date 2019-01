Jakie są alternatywy dla odrzuconej umowy brexitowej i kto w Izbie Gmin je popiera?

Po wtorkowej porażce Theresy May, wszyscy deputowani zastanawiają się, co dalej z umową brexitową. Jak dotąd jedyną pewną rzeczą jest, że żadna z opcji nie jest pewna. Parlamentarzyści są aktualnie rozdarci między kilkoma wiodącymi rozwiązaniami. Większość możliwości branych pod uwagę wymagałaby jednak przesunięcia terminu Brexitu.

Ulepszona wersja umowy Theresy May

Prawdopodobnie Theresa May aktualnie stawia na tę właśnie opcję. Ulepszenie umowy prowadziłby do konieczności renegocjacji porozumienia z UE, co może okazać się trudne, np. w kwestii irlandzkiej granicy.

Według wstępnych szacunków, aktualnie rozwiązanie to popiera ok. 202 deputowanych.

Brak umowy

Jest to opcja ostateczna, która może zostać wcielona w życie w przypadku, gdy parlamentarzyści nie dojdą do porozumienia w kwestii żadnej innej możliwości. Brexit nastąpiłby wtedy 29 marca. Wiadomo jednak, że silna grupa deputowanych jest zdecydowanie przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Szacuje się, że aktualnie popiera je ok. 100 parlamentarzystów.

Norway-plus/jednolity rynek/Efta

Pod powyższymi nazwami kryje się pakiet wzajemnie powiązanych opcji.

Norway-plus oznacza wzorowanie się na rozwiązaniach norweskich, przy czym "plus" rozumiany jest w ten sposób, że UK miałaby pozostać w unii celnej oraz jednolitym rynku z UE - na stałe lub do czasu rozwiązania problemu irlandzkiej granicy.

Z kolei sama Norwegia należy do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Efta), podobnie jak UK wiele lat temu, zanim przystąpiła do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i mogłaby do Efty powrócić.

Ten pakiet rozwiązań znacznie ograniczyłby szkody gospodarcze dla wszystkich stron, jednak równocześnie wymagałby utrzymania swobodnego przepływu ludzi, co wydaje się aktualnie politycznie skomplikowane. Ponadto, niektórzy norwescy politycy nie chcieliby widzieć UK z powrotem w stowarzyszeniu Efta.

Za tym rozwiązaniem opowiada się aktualnie ok. 200 deputowanych, jednak szacunki są w tym przypadku bardzo ostrożne.

Unia celna

Głównym zwolennikiem tej opcji jest Partia Pracy. Laburzyści uważają, że unia celna pomogłaby firmom dostawczym oraz rozwiązała kwestię irlandzkiej granicy. Ponieważ jednak tworzyłoby to sytuacją trochę podobną do obecnej, gdy UK przynależy do UE, Theresa May argumentuje, iż rozwiązanie takie sprzeciwiałoby się woli ludzi wyrażonej w referendum.

Za opcją unii celnej opowiada się jak narazie 256 laburzystów, a poparcie z innych obozów zależałoby od tego, w którą stronę potoczą się najbliższe brexitowe rozmowy.

Drugie referendum

Aktualny głos Brytyjczyków nie jest dobrze znany, ponieważ od 2016 roku pojawiło się wiele nowych faktów i problemów, które przed referendum nie były publicznie rozważane. Ponadto, drugie referendum najprawdopodobniej definitywnie zakończyłoby obecny impas w parlamencie.

Trudno jednak powiedzieć, jak wielu deputowanych naprawdę popiera tą opcję. Szacunki mówią o przedziale między 170 a 300 zwolenników referendum.