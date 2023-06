Jakie rasy psów są zakazane w Wielkiej Brytanii?

Zgodnie z obowiązującym na Wyspie prawem posiadanie psa niektórych ras, uznawanych za niebezpieczne i agresywne, nie jest możliwe. Które rasy są zakazane? Jakich kar mogą spodziewać się ich posiadacze?

W ostatnim czasie, w związku z atakami psów na ludzie, te zwykle sympatyczne czworonogi lądowały często na czołówkach gazet w UK. Głośna była sprawa 28-letniiej Natashy Johnston, która została zagryziona przez własnego psa podczas spaceru. Co więcej, w ostatnim czasie odnotowano dwa inne przypadki, które dotyczyły osób doświadczonych w obchodzeniu się z psami. W zeszłym miesiącu Jonathan Hogg, 37-letni opiekun psów z Greater Manchester, bawił się psiakiem rasy amerykańskim Bully XL, kiedy ten zaatakował go i rzucił się do gardła. Życia mężczyzny nie udało się uratować, a niedługo potem zmarł on w szpitalu.





Warto w tym miejscu również dodać, iż przedstawiciele rasy American Bully w odmianie XL są odpowiedzialne za połowę wszystkich zgonów związanych z psami w Wielkiej Brytanii od 2021 roku. Psy rasy American Bully bez względu na konkretną odmianę nie znajdują się na liście psów zakazanych w UK. Pojawiły się apele w związku z zakazem posiadania tych zwierząt, ale nic się nie zmieniło w tej kwestii. Niemniej osobom, które chcą posiadać psiaka rasy American Bully odradza się to, jeśli są rodzicami i w ich domu mieszka dziecko.

Psów, jakich ras nie można posiadać w UK?

Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującym w Wielkiej Brytanii prawem posiadanie niektórych ras psów jest nielegalne. Tymi rasami są:

Pitt Bull Terrier

Tosa japońska

Dog argentyński

Fila Brasileiro

Jakimi przepisami są objęci posiadacze psów w UK?

Psy ujęte w powyższym rejestrze zakazanych ras psów są odbierane właścicielom bez względu na to, czy są agresywne, czy też nie. Policja ma prawo po prostu zabrać zwierze i nie potrzebuje na to żadnej zgody sądu. Dodatkowo brytyjskie prawo zabrania także sprzedawania, hodowania, oddawania, a nawet porzucania psa będącego przedstawicielem jednej z tych ras.

Przepisy dotyczą nie tylko psów z rodowodem FCI, ale również psów mieszanych i bez odpowiednio udokumentowanego pochodzenia. Co to oznacza? Otóż nawet jeśli twój pies formalnie nie należy do rasy zakazanej, to jeśli ma wiele cech choćby Pit Bull Terriera, to może zostać uznany za zakazanego w UK.

Prawo w tym zakresie jest definiowane przez ustawę Dangerous Dogs Act 1991. Jej celem jest zapobieżenie poważnym skutkom, także tym śmiertelnym, które wiążą się z atakami ze strony psów.

