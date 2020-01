Jakie prawa przysługują pracownikom w Wielkiej Brytanii? Zobacz listę 10 najważniejszych zobowiązań pracodawcy

Maksymalny wymiar pracy w tygodniu to 48 godzin. Więcej można pracować tylko wtedy, gdy PRACOWNIK podpisze dokument, na którym w formie pisemnej wyraził zgodę na wydłużony wymiar godzin pracy. Zgoda taka może zostać przez pracownika cofnięta w każdej chwili.

Pracodawca nie ma prawa wymagać, by pracownik pracował więcej niż 6 godzin bez 20-minutowej przerwy.

Każdy pracownik musi mieć minimum 11 godzin przerwy między zmianami, na których pracuje. Przykładowo, jeśli pracowałeś od 6 do 14, to pracodawca nie może od Ciebie wymagać, byś stawił się w pracy wcześniej niż o 1 w nocy.

