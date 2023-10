Kryzys w UK Jakie prawa ma pracownik, gdy jego pracodawca bankrutuje?

Co się dzieje, gdy firma, która zatrudnia cię w UK, upadnie? Ekspert ds. praw konsumentów Martyn James wyjaśnia wszystko, co musi wiedzieć pracownik, gdy grozi mu zwolnienie z pracy w Wielkiej Brytanii w takiej sytuacji.

Zwolnienie z pracy jest czymś, co czasem może spotkać każdego. Niestety, w dzisiejszych czasach koncepcja „job for life” staje się coraz mniej aktualna, a na niestabilnym rynku pracy ludzie zmuszani są do nie tylko zmiany pracy, ale wręcz zawodu. To, że nagle możesz zostać pozbawiony głównego źródła dochodu, może być wyjątkowo niepokojące. Szczególnie teraz, kiedy kryzys kosztów utrzymania wywiera znaczną presję na nasze budżety domowe.

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdy twój pracodawca ma kłopoty lub grozi mu bankructwo, a tobie zwolnienie – oto poradnik właśnie dla ciebie.

Co się stanie, gdy twój pracodawca upadnie?

Firmę uważa się za „niewypłacalną” („insolvent”), jeśli nie jest w stanie regulować swoich należności, także wobec swoich pracowników. Istnieją dwa główne terminy używane do opisania tego, co będzie dalej – likwidacja i administracja.

Likwidacja ma miejsce wtedy, gdy firma zostaje formalnie zamknięta, a jej aktywa są właśnie „likwidowane” – to elegancki sposób na powiedzenie „wyprzedane”. Dzieje się tak, gdy nie ma szans na ratunek lub po prostu jej właściciel chce zamknąć firmę.

Administracja ma miejsce wtedy, gdy istnieje możliwość uzyskania przez firmę finansowania lub kontynuowania działalności w jakiejś formie, co zwykle wiąże się z wykupem jej aktywów przez np. inną firmę. Firma działa, administrator przedstawia plany utrzymania firmy, oceniając jednocześnie opcje dotyczące jej przyszłości. Oznacza to, że firma kontynuuje działalność, choć w ograniczonej formie.

Jeśli firma zostanie zakupiona w całości lub w części, pracownicy często są przenoszeni, ale później może nastąpić budzący strach proces restrukturyzacji, gdy nowi właściciele będą próbowali zapewnić rentowność przedsiębiorstwa.

Co z twoimi zarobkami?

Zdecydowanie największym zmartwieniem ludzi w przypadku upadku pracodawcy jest to, co stanie się z należnymi wynagrodzeniami. Co z urlopem? Można w tej kwestii podjąć konkretne działania, trzeba jednak spełniać pewne warunki, między innymi być zatrudnionym nieprzerwanie przez dwa lata.

Aby ubiegać się o zwrot utraconych zarobków, należy skontaktować się z Redundancy Payments Service. Co można uzyskać na tej drodze? Jak we wszystkim, co ma charakter oficjalny, istnieje wiele zasad, zastrzeżeń i wyjątków. Ale co do zasady możesz ubiegać się o:

wynagrodzenie (do ośmiu tygodni wstecz);

płatności za urlop roczny, łącznie z nabytymi urlopami;

ustawowe świadczenia, które nie zostały wypłacone, np. urlop macierzyński lub chorobowy.

Otrzymanie pieniędzy może zająć do sześciu tygodni. Rozsądne jest uzyskanie od samego początku jak największej ilości informacji na temat tego, co trzeba zawrzeć we wniosku i na co zwrócić uwagę. Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które zarabiały relatywnie dużo, mogą się rozczarować. Płatności są ograniczone do maksymalnej kwoty 643 GBP tygodniowo. W dodatku istnieje niezwykle duża ilość innych czynników, które mają wpływ na to, czego możesz się ostatecznie domagać.

Łatwo jest wpaść w panikę, w sytuacji, gdy upada twój pracodawca. Ale nie panikuj, zachowaj spokój (a przynajmniej staraj się nie wpadać w popłoch!). Pomoc i porady można uzyskać bezpłatnie w ramach choćby Citizens Advice. W takie sytuacji polecamy się z nimi skontaktować. Warto pamiętać także, aby uzyskać jak najwięcej informacji ze swojego działu HR na temat swoich praw i uprawnień. Współpracuj również ze swoimi współpracownikami, może oni mają informacje, które pomogą także tobie?

Jak poznać, że pracodawca jest niewypłacalny i może upaść?

Nie zawsze łatwo jest poznać stan niewypłacalności pracodawcy. W przypadku dużych przedsiębiorstw, takich jak Wilko, istnieje większe prawdopodobieństwo, że wszczęcie postępowania upadłościowego w pełni odsłoni, jak wygląda sytuacja. Jednak mniejsze firmy mogą ukrywać swoją sytuację, dopóki nie będzie za późno.

Jak sprawdzić, w jakiej kondycji znajduje się twój pracodawca? Można to zrobić na stronie Companies House. Właśnie tam da się znaleźć informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności.

