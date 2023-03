Jakie podatki płaci brytyjski premier? Rishi Sunak opublikował swoje zeznania podatkowe

Stojący na czele brytyjskiego rządu polityk wreszcie opublikował swoje zeznania podatkowe. Z dokumentów wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat zapłacił HMRC ponad milionów funtów.

Rishi Sunak jest jednym z najbogatszym brytyjskich polityków oraz najbardziej majętnym premierem Zjednoczonego Królestwa w historii. Jego majątek, liczony wraz z aktywami jego żony Akshaty Murty, sięga 740 mln funtów. Dość powiedzieć, że Sunak i Murty są bogatsi (i to dwukrotnie!) od obecnego króla UK, Karola III. Choć trzeba zaznaczyć, że zapewne duża część tych środków do małżeństwa wniosła żona, która ma udziały o wielkiej wartości w indyjskiej informatycznej firmie Infosys, to osobisty majątek Sunaka jest również znaczący. Dość powiedzieć, że wybierając się na budowę, obecny premier ubiera buty Prady za 500 funtów, a swojej wiejskiej posiadłości w North Yorkshire, dysponuje kortami tenisowymi, prywatną siłownią i basenem o wartości 400 tysięcy funtów, którego ogrzanie kosztuje go 13 000 funtów rocznie. A jak już podróżuje, to nierzadko decyduje się na lot helikopterem lub prywatnym odrzutowcem, bo to „najlepsze i najbardziej efektywne wykorzystania jego czasu".







Szef brytyjskiego rządu upublicznił zeznania podatkowe z trzech ostatnich lat

Ile zatem Rishi Sunak płaci podatków? Brytyjski rząd opublikował dokumenty, dzięki którym otrzymujemy wgląd w kwoty, jakie brytyjskie premier odprowadza do HMRC. W 2020 roku z tytułu podatku dochodowego (income tax) premier Sunak zapłacił dokładnie 123 107 funtów, a w ramach podatku od dochodów kapitałowych (capital gains tax) kwota ta sięgnęła 133 589 funtów. W sumie zatem jego danina dla państwa wyniosła 227 350

Rok później, w 2021 Sunak zapłacił jeszcze wyższy podatek od swoich zysków opiewający razem na sumę 393 217 funtów (124 473 GBP w ramach podatku dochodowego i 285 382 w ramach podatku od zysków kapitałowych), a w 2022 rachunek zbliżył się do kwoty pół miliona funów. W zeszłym rok podatki premiera UK wyniosły 432 493 funty (120 604 GBP w ramach podatku dochodowego i 325 826 GBP w ramach podatku od zysków kapitałowych).

Ile Rishi Sunak płaci w ramach podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych?

Trzeba przyznać, że prawdopodobnie najbogatszy poseł Izby Gmin dotrzymał swojego słowa i zgodnie z obietnicą złożoną podczas kampanii na lidera Partii Konserwatywnej, gdy przegrał Liz Truss, opublikował swoje osobiste zeznanie podatkowe. Wykują one, że premier Sunak zarobił łącznie 4,7 miliona funtów w ciągu ostatnich trzech lat (fiskalnych), biorąc pod uwagę dochody i zyski kapitałowe. Tylko w ostatnim roku (2021-2022) szef brytyjskiego rządu wzbogacił się o 1,9 miliona funtów dochodu i zysków kapitałowych.

Dodajmy, iż suma podatków, jakie Sunak zapłacił w zeszłym roku (wspomniane wyżej 420 tysięcy funtów), jest ponad 11 razy wyższe niż średnia pensja w Wielkiej Brytanii (która wynosi w skali roku 38 131 funtów). To całkiem sporo mówi o majątku, jakim dysponuje polityk stojący na czele Partii Konserwatywnej.

Od wysokości tych kwot może się zakręcić w głowie...

Gwoli ścisłości trzeba zaznaczyć, iż udostępnione w dniu wczorajszym dokumenty ujawniają jedynie sprawy podatkowe premiera w Wielkiej Brytanii i nie rzucają żadnego światła na jego dochody, jakie może osiągać w innych krajach, a konkretnie w USA. Przypomnijmy, Rishi Sunak posiada amerykańską zieloną kartę i składał zeznania podatkowe w Ameryce, gdy pełnił funkcję kanclerza skarbu.

Dodajmy, iż na początku lutego poseł Partii Pracy, Richard Burgon zwrócił uwagę w parlamencie na fakt, iż premier bardzo długo zwlekał z publikacją deklaracji podatkowych. „Ludzie chcą przejrzystości w naszej polityce, zwłaszcza że premier jest najbogatszym premierem w historii i ze względu na obawy, jakie się pojawiły w tej kwestii. Więc, dlaczego, u licha, premier nie opublikował jeszcze swoich zeznań podatkowych? Kiedy to zrobi? A kiedy to zrobi, czy dołączy do nich swoje amerykańskie zeznanie podatkowe?” - komentował Burgon.

Ile wynosi majątek premiera Rishiego Sunaka?

W jaki sposób na te zarzuty odpowiedział Rishi Sunak? Premier utrzymywał, że zwyczajnie był zbyt zajęty swoimi obowiązkami wynikającymi z piastowanej funkcji. Przypomnijmy, brytyjski kodeks ministerialny wymaga, aby wszyscy ministrowie, w tym sam szef rządu, przedstawiali szczegóły swoich spraw podatkowych Kancelarii Rady Ministrów i niezależnemu doradcy ds. interesów ministerialnych do wglądu. Nie są jednak zobowiązani do upublicznienia tych informacji.

