Londyn Jakie jest najlepsze miejsce do życia w Londynie? [ranking]

Które londyńskie dzielnice według samych londyńczyków są najlepszymi miejscami do życia w perspektywie 2024 roku? Wyniki ankiety przeprowadzonej przez lokalny portal MyLondon.news, mogą być dla wielu osób sporym zaskoczeniem!

Pod względem administracyjnym Wielki Londyn (Greater London) jest podzielony na 32 gminy (London boroughs) oraz autonomiczne City, z czego 12 gmin oraz City of London tworzą tak zwany Londyn Wewnętrzny (Inner London), a pozostałe – Londyn Zewnętrzny (Outer London). Całość (Wielki Londyn) zajmuje olbrzymi obszar 1579 km², co sprawia, że brytyjska stolica jest jednym z największych miast na świecie, ale które jego rejony, które jego dzielnice czy gminy są najlepiej ocenianie przez samych mieszkańców Londynu?

Dobrze żyje się w Londynie

Czytelnicy lokalnego serwisu MyLondon.news wybrali najlepsze miejsce do życia w Londynie. W ankiecie wzięło udział 3138 osób. Warto zauważyć, że City of London nie otrzymało żadnych głosów, ale biorąc pod uwagę, że mieszka tam tak mało mieszkańców w porównaniu z innymi dzielnicami, nie musi być to wcale zaskakujące. Zatem poniższa lista obejmuje tylko 32 z 33 dzielnic Londynu.

Według londyńczyków najlepszym miejsce do życia w brytyjskiej stolicy jest Richmond upon Thames, a więc dzielnica położona w jego południowo-zachodniej części. Jedyna usytuowana jest po obu brzegach Tamizy, będąca częścią Londynu Zewnętrznego. 69-letni Guy Chance powiedział, że Richmond to „świetne miejsce dla młodych ludzi, to pulsujące energią miejsce do życia”. Niemniej, inni mówią, że jest to „plac zabaw dla bogatych i milionerów”, jak zwraca uwagę Tony Khatchik, który prowadzi sklep z zabawkami dla dzieci.

Najlepsze dzielnice tylko dla bogatych

Dodajmy również, iż w czołówce zameldowały się również Bromley (drugie miejsce), które leży w południowym Londynie, na granicy z Kent i Wandsworth (trzecie) będące domem dla najlepiej zarabiających londyńczyków (to jedna z dwóch dzielnic w kraju, w których średnie dochody gospodarstw domowych przekraczają 100 000 funtów), pełny, zielonych przestrzeni oraz ekskluzywnych restauracji, pubów i barów.

Oto pełne zestawienie najlepszych londyńskich dzielnic w 2024:

32. Hounslow

31. Brent

30. Bexley

29. Haringey

28. Enfield

27. Barking and Dagenham

27. Havering

25. Merton

24. Lambeth

24. Newham

22. Redbridge

22. Sutton

20. Tower Hamlets

19. Hackney

18. Lewisham

17. Southwark

17. Harrow

15. Westminster

14. Hammersmith and Fulham

13. Camden

12. Islington

11. Greenwich

10. Croydon

9. Barnet

8. Kingston Upon Thames

7. Ealing

6. Waltham Forest

5. Hillingdon

4. Kensington and Chelsea

3. Wandsworth

2. Bromley

1. Richmond Upon Thames