Jakie firmy osoby szukające pracy w UK najczęściej wyszukują w internecie?

Co najczęściej w Google`u wpisują osoby szukające zatrudnienia w Wielkiej Brytanii? W kontekście wyszukiwania ofert pracy w UK najczęściej wyszukiwaniem hasłem jest jedna z największych marek retail na Wyspie.

W ramach badania przeprowadzone przez centrum szkoleń marketingowych School of Marketing przeanalizowało najpopularniejsze frazy pojawiające się w wyszukiwaniach ofert pracy i w kontekście kariery zawodowej, opierając się na danych dostępnych za pośrednictwem Google`a. Dzięki temu udało się ustalić w jakich firmach z sektora prywatnego osoby mieszkające w UK i szukające pracy sprawdzają jak wyglądają warunki zatrudnienia. Liderem w takim rankingu okazało się Tesco, a więc także lidera na rynku sprzedaży artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii. Jego udział w tym segmencie wynosi około 28,4%. Hasło "Tesco" pojawiło się średnio w 362 000 wyszukiwań w skali miesiąca. Frazy "Amazon" i "Asda" zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce, a w zestawieniu dominują supermarkety działające w UK (zajmują siedem z dziesięciu czołowych miejsc).

Może nie wymarzona, ale często wyszukiwana

Warto zaznaczyć, że nie należy traktować tych wyników badań jako listy "najlepszych" miejsc do pracy w UK. Wydaje się, że bardziej pokazuje to pewną tendencję wśród pewnego typu pracowników. Z poziomu najbardziej podstawowego narzędzia do szukania pracy szuka się najbardziej "dostępnych" posad, a więc możliwych do obsadzenia przez praktycznie każdego potencjalnego pracownika z UK. Oczywistym jest również, iż istnieją zupełnie inne kanały rekrutacji pracowników o wyższych kompetencjach, które siłą rzeczy nie pojawią się w takim zestwieniu.

Dodajmy, iż Tesco odnotowało średnio ponad 362 000 wyszukiwań miesięcznie. Złożyło się na nie 232 000 fraz „praca w Tesco” i 130 000 fraz „kariera w Tesco”. Drugi w zestawieniu Amazon odnotował znacznie niższe wskaźniki - tylko 184 000 wyszukiwań frazy „praca Amazon” i ponad 12 000 miesięcznych wyszukiwań frazy „kariera Amazon”. 138 000 wyszukiwań miesięcznie odnotowała Asda (114 000 wyszukiwań frazy „praca Asda” i 24 000 frazy „kariera Asda”).

Jakie firmy osoby szukające pracy w UK wyszukują w sieci?

Jak prezentuje się pełne zestawienie? Oto one:

1. Tesco - 232,000 (praca w...) 130,000 (kariera w...) 362,000 (ogółem)

2. Amazon - 184,000 (praca w...) 12,000 (kariera w...) 196,000 (ogółem)

3. Asda - 114,000 (praca w...) 24,000 (kariera w...) 138,000 (ogółem)

4. Sainsburys - 111,000 (praca w...) 17,000 (kariera w...) 128,000 (ogółem)

5. Royal Mail - 116,000 (praca w...) 11,000 (kariera w...) 127,000 (ogółem)

6. Morrisons - 71,000 (praca w...) 9,300 (kariera w...) 80,300 (ogółem)

7. Waitrose - 64,000 (praca w...) 4,400 (kariera w...) 68,400 (ogółem)

8. Lidl - 44,000 (praca w...) 18,000 (kariera w...) 62,000 (ogółem)

9. Aldi - 50,000 (praca w...) 10,000 (kariera w...) 60,000 (ogółem)

10. Primark - 41,000 (praca w...) 13,000 (kariera w...) 54,000 (ogółem)

"Jest jasne, gdzie obecnie leży zainteresowanie rynkiem pracy w sektorze prywatnym, a mianowicie w supermarketach. Ponadto niektóre supermarkety są znacznie bardziej popularne ze względu na perspektywy zatrudnienia niż inne." - komentował Ritchie Mehta, dyrektor generalny School of Marketing.



