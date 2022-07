Jakie dokumenty są potrzebne, aby zapisać dziecko do szkoły w UK? Co trzeba tłumaczyć na angielski?

Mając na względzie dobro swoich dzieci pochodzący z Polski rodzice, którzy przyszłość swoją i swoich pociech wiążą z Wielką Brytanią, postanawiają wysłać je do brytyjskich szkół. Tutaj jednak pojawiają się formalności, o których warto wiedzieć więcej.

Rozpoczęcie nauki w brytyjskiej szkole wiąże się dla obcokrajowców z pewnymi dodatkowymi formalnościami, których muszą dopełnić i z którymi lepiej nie zwlekać.

Dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do szkoły w UK

Polacy planujący wysłanie swoich dzieci do brytyjskiej szkoły pytają w mediach społecznościowych o wymagane dokumenty oraz o to, jakie dokumenty należy przetłumaczyć na język angielski. Jedna z grupowiczek na FB napisała: „Jakie dokumenty są potrzebne, żeby zapisać dzieci do szkoły (secondary) w UK. Co tłumaczyć z polskiego na angielski? Świadectwa? Jakieś inne dokumenty ze szkoły? Dodam, że dzieci mówią po angielsku.”

Oto dokumenty, które są potrzebne, aby zapisać dziecko do szkoły w UK:

- dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka, może być to paszport lub akt urodzenia dziecka (warto w tym celu zrobić tłumaczenie przysięgłe tego aktu na język angielski)

- potwierdzenie naszego adresu zamieszkania, na podstawie listu urzędowego, rachunku np. za gaz, prąd lub Council Tax

- dokument potwierdzający prawo opieki nad dzieckiem.

Jeśli wcześniej dziecko chodziło do szkoły w Polsce, świadectwa z polskich szkół i ich tłumaczenia nie są potrzebne. W Wielkiej Brytanii dziecko zostanie zaklasyfikowane do odpowiedniej klasy wyłącznie na podstawie wieku.

Jak wybrać szkołę dla dziecka w UK?

Aby wybrać szkołę podstawową dla dziecka w swoim rejonie zamieszkania, wystarczy wpisać swój kod pocztowy w wyszukiwarkę na stronie rządowej: www.gov.uk/apply-for-primary-school-place. Jeśli natomiast szukamy szkoły średniej, musimy wpisać swój kod pocztowy w wyszukiwarkę na stronie: www.gov.uk/apply-for-secondary-school-place.

