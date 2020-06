Jakie brytyjskie zwyczaje szokują najbardziej? Polka z UK opowiada o swojej przeprowadzce na Wyspy [wideo]

Po pierwszym przyjeździe do UK Polacy mogą być zaskoczeni wieloma rzeczami. Pod kilkoma względami kultura, zwyczaje i obyczaje obowiązujące w UK mogą przyczynić się do prawdziwego "szoku kulturowego"...

Popularna vlogerka Monika Olivia w krótkim filmiku bierze na tapetę wszystko to, co ją mocno zaskoczyło po tym, jak przyjechała do UK. "Po przeprowadzce z Polski do Wielkiej Brytanii zauważyłem kilka aspektów kulturowych, które uznałam za dziwne, zaskakujące lub po prostu „nie w porządku”" - pisała w opisie filmiku.

"Zajęło mi trochę czasu, aby się do nich przyzwyczaić. Żadne z nich nie było oczywiście tak odrzucające, abym wróciła do kraju. Przecież wciąż tu jestem! Pomyślałem jednak, że mogę zrobić film o tych wszystkich rzeczach i sprawdzić, czy ktoś inny nie doświadczył takich samych wstrząsów" - podsumowuje Monika Olivia.

Co znalazło się na jej liście? Zobaczcie sami:

Jak oceniacie zestawienie przygotowane przez youtuberka? Zgadzacie się z nią czy nie? Czy waszym zdaniem na weselu "pp brytyjsku" Polak może kompletnie się nie odnaleźć? Czy długo wam zajęło ogarnięcie systemu metrycznego? Przyzwyczailiście się do wyspiarskiej kuchni i niełatwych do zrozumienia akcentów, na przykład ze Szkocji?

Czy uważacie, że powinno się wspomnieć o jakichś innych dziwacznych brytyjskich zwyczajach, które mogłyby zszokować imigranta z Polski? Dajcie znać co na ten temat sądzicie na naszym profilu na FB!