Jakie brytyjskie miasto wygrało ranking najbardziej przystępnej cenowo lokalizacji w UK?

Według ogólnokrajowego badania przeprowadzonego przez brytyjskich dziennikarzy Bradford zostało uznany za najbardziej przystępne cenowo miasto w Wielkiej Brytanii.

Zespół dziennikarzy "Sun on Sunday" przeprowadził badanie, które miało ustalić, które z brytyjskich miast jest najbardziej przyjazne dla naszych portfeli. Postanowiono więc porównać szeroko pojęte koszty życia w sześciu różnych miastach - między innymi w Birmingham, Manchesterze, Londynie i Newcastle. Wzięto pod uwagę wiele czynników, od kosztów opieki nad dziećmi przez rachunki za energię, aż po cenę kufla piwa w lokalnym pubie. Co się okazało? Otóż akcja ekipy "Sun on Sunday Squeeze Team" wykazała, że spośród sześciu różnych miast Bradford jest "najtańsze". Średnia płaca w tym mieście sięga 25 000 funtów rocznie. Za "bliźniaka" z dwoma sypialniami zapłacimy 160 000 funtów, kufel piwa kosztuje 3,35 funta w pubie City Vaults, a za 6,95 funta dostaniemy porcję dorsza z frytkami z The In Plaice w centrum Bradford. Ogrzewanie rocznie kosztuje tu średnio 817 funtów rocznie, a benzyna - 166,9 pensa za litr.

Życie w jakim mieście będzie "łagodne" dla naszego portfela

Na drugim biegunie znalazło się Plymouth. Jeden z największych portów Wielkiej Brytanii, położony nad rzeką Plym i Tamar, na granicy między Kornwalią a Devonem nie jest łaskawy dla portfeli swoich mieszkańców. Fish`n`chips kosztuje tu aż 8 funtów, a lokalny council tax wynosi aż 1596 funtów rocznie.

Londyńczycy cieszyli się najwyższymi zarobkami, zabierając do domu średnio 40 000 funtów, ale wygórowane koszty życia w stolicy oznaczają, że miasto jest jednym z najdroższych do życia. Ceny jedzenia i picia na mieście w Birmingham plasowały się w środku stawki, podczas gdy ceny domów były na drugim miejscu, tylko po Londynie. Warto jednak zaznaczyć, że paliwo było tu szczególnie tanie.

Niskie rachunki, niskie ceny, ale też - niskie zarobki

Bradford leży w hrabstwie West Yorkshire, około 26 km na zachód od Leeds. W przeszłości był to ważny ośrodek przemysłu włókienniczego. W czasie rewolucji przemysłowej miasto zostało uznane za "światową stolicą wełny". Pod koniec XX wieku przemysł włókienniczy stracił na znaczeniu i nastąpił rozkwit w sektorze papierniczym (opakowania, druk) oraz usług inżynierskich.

W chwili obecnej Bradford w regionie Yorkshire i Humber może poszczycić się silną gospodarką. Ekonomia miasta jest warta 10 miliardów funtów, a najmocniejszymi sektorami jest branża finansowa i produkcyjna.