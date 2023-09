Kryzys w UK Jakich produktów może za niedługo zabraknąć w sklepach? Powodem są zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne powodują, że producentom coraz trudniej jest uprawiać m.in. banany, winogrona, awokado czy orzechy nerkowca. Eksperci alarmują, że te i inne produkty mogą wkrótce stać się towarem luksusowym na półkach brytyjskich sklepów.

Zmiany klimatyczne przetrzebią półki w UK?

Zmiany klimatyczne to nie pusty slogan, tylko realny problem. To właśnie one stoją za utrudnieniami w uprawie coraz większej ilości warzyw i owoców. A lista zagrożonych zmianami klimatu produktów stale się powiększa. Są to już nie tylko ziarna kakao czy owoce awokado, ale także banany, winogrona, orzechy nerkowca, groszek, tuńczyk czy herbata. Organizacja charytatywna Christian Aid alarmuje, że kraje-producenci tych i innych warzyw, owoców czy ryb z roku na rok coraz bardziej odczuwają skutki zmian pogodowych. A w efekcie doświadczają zmniejszenia wolumenu tych produktów. Natomiast za drastycznymi zmianami pogodowymi stoi wciąż zbyt wysoka emisja CO2.

Najnowsze badania pokazuj ą, że spośród 25 największych eksporterów żywności do Wielkiej Brytanii, aż osiem krajów jest szczególnie narażonych na zmiany klimatyczne. Są to Brazylia, Indie, Republika Południowej Afryki, Peru, Kolumbia, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej i Kenia. Przez zmiany pogodowe na Ziemi zagrożonych jest 22 proc. artykułów spożywczych dostępnych obecnie w standardowym sklepie spożywczym w UK.

Przeczytaj też:

UK daleko w tyle za UE ws. bezpieczeństwa żywności. Brexit obniżył standardy Breaking News

Brytyjczycy już odczuwają problemy z produkcją żywności

Preludium do tego, co może nastąpić w przyszłości, są chociażby niedawne niedobory warzyw i owoców trafiających do UK z Hiszpanii i Maroka. Na początku tego roku, z uwagi na susze w południowej części Hiszpanii i północnych regionach Afryki, załamały się dostawy do brytyjskich sklepów. Brakowało przede wszystkim pomidorów, ogórków, sałaty, papryki i owoców cytrusowych.

– Wielka Brytania jest i może wyspą, ale w coraz bardziej połączonym świecie nie możemy uniknąć szkód spowodowanych zmianami klimatycznymi. Rekordowe emisje gazów cieplarnianych doprowadziły do kryzysu klimatycznego. Rolnicy w niektórych z najbiedniejszych krajów świata zmagają się obecnie z suszami, burzami i rosnącymi temperaturami. Kryzys klimatyczny w coraz większym stopniu zakłóca łańcuchy dostaw żywności trafiającej do brytyjskich koszyków zakupowych i stwarza ryzyko pogłębienia się kryzysu kosztów utrzymania – mówi Patrick Watt, dyrektor naczelny Christian Aid.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Polska czy UK — w którym kraju bardziej odczuwa się kryzys kosztów utrzymania?

Podwyżki zasiłków będą mniejsze niż się spodziewano

Matka z siedmiorgiem dzieci dostała zapleśniałe mieszkanie socjalne