Jakich leków leków przeciwalergicznych brakuje obecnie w niektórych aptekach i drogeriach?

W niektórych z brytyjskich aptek brakuje niektórych leków na alergię. Popularne środki przeciwalergiczne na katar produkowane przez GlaxoSmithKline (GSK) mogą nie być dostępne w sieciach, takich jak Boots czy Superdrug.

Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego "The Independent" niedobory niektórych środków na katar wywoływany przez alergię wynikają z powodu braku kluczowego składnika zawartego w środkach, takich jak Piriton i Piriteze. Obecne braki maleinianu chlorfenaminy dotyczą w zasadzie całego przemysłu farmaceutycznego, ale jak zapewniają przedstawiciele firmy GlaxoSmithKline w przeciągu kilku najbliższych tygodni problem ma zostać rozwiązany, a braki - uzupełnione. Dodajmy, że rzeczniczka sieci aptek Boots zaznaczyła, że w chwili obecnej tylko w przypadku zaledwie czterech z 90 produktów na katar sienny mogą być niedostępne. Podobnie sytuacja ma się w przypadku Superdrug - tutaj braki dotycząc tylko dwóch produktów, a w bieżącej ofercie dostępne są zamienniki i inne lekarstwa o podobnym działaniu.

Pozostałe artykuły tego typu pozostają w sprzedaży i nie ma żadnego problemu z ich dostępnością, co chcielibyśmy bardzo wyraźnie zaznaczyć. Nie ma żadnego powodu do niepokoju w tym względzie, ani do "panic-buyingu".

Brakuje NIEKTÓRYCH środków w NIEKTÓRYCH aptekach

Głos w tej sprawie zabrała także prezydentka Royal Pharmaceutical Society (Królewskiego Stowarzyszenia Farmaceutycznego) zapewniając, że nie ma żadnych powodów nie niepokoju.

"Niedobory leków nie są nowym problemem, a farmaceuci i zespoły apteczne muszą sobie z tym radzić na co dzień i to już od dłuższego czasu. Obecna sytuacja może wynikać z wielu powodów, w tym problemów produkcyjnych, globalnego popytu lub zakłóceń w łańcuchu dostaw" - komentowała Claire Anderson

Nie ma żadnych powodów do paniki!

Warto również w tym miejscu dodać, iż oświadczenie w tej sprawie wydały również wspólnie cztery organizacje medyczne dotyczące trwających niedoborów leków mających zastosowanie w hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) w Wielkiej Brytanii. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH), t British Menopause Society (BMS) oraz Royal College of General Practitioners (RCGP) zaznaczają iż od kilku lat mamy do czynienia z brakami tych środków. Są one długoterminowe i nie zostały spowodowane tymczasowymi problemami.