Jakich kwalifikacji potrzebujesz, by zostać prawnikiem w UK?

Może spodobał Ci się któryś z brytyjskich seriali prawniczych. Może chciałbyś poznać bliżej jeden z najstarszych systemów prawnych na świecie. A może chciałbyś pracować jako prawnik w kraju, który daje wiele możliwości rozwoju kariery?

Niezależnie od tego, co Cię motywuje, musisz zacząć od podstaw: zdobycia odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. Jak to wygląda w przypadku studiów w Wielkiej Brytanii?

Prawnik prawnikowi nierówny – solicitor, barrister i inne zawody prawnicze w UK

Lawyer, czyli prawnik, to tylko ogólne określenie, w którym mieszczą się wszystkie zawody wykonywane osoby uprawnione do udzielania porad prawnych. Większość absolwentów prawa wykonuje jeden z dwóch zawodów: solicitor lub barrister. Na czym polegają podstawowe różnice pomiędzy nimi?

Solicitor to osoba specjalizująca się w danym obszarze prawa (rodzinne, podatkowe, własności), wykonująca swoją praktykę w prywatnej firmie, kancelarii, jednostce samorządu lub innej organizacji. Działa na rzecz osób prywatnych, przedsiębiorstw, przedstawicieli sektora publicznego. Sprawę prowadzi najczęściej do momentu, w którym trafia ona do sądu.

Barrister to prawnik reprezentujący osoby prywatne lub organizacje przed sądem. W sądach niższej instancji funkcję obrońcy cywilnego może pełnić również solicitor, jednak w sprawach prowadzonych przez sądy wyższej instancji rola ta jest zarezerwowana wyłącznie dla barristerów. Większość osób o tego rodzaju kwalifikacjach jest zrzeszona w izbach (Inns of Court), niektórzy zajmują stanowiska w agencjach rządowych lub innych jednostkach administracyjnych.

Wśród zawodów prawniczych, które wykonują absolwenci kierunków LLB Law w Wielkiej Brytanii, warto wymienić jeszcze: chartered legal executives, specjalizujący się w wąskich dziedzinach prawa, oraz paralegals, wykonujący prace asystenckie w kancelariach i działach prawnych.

Myślisz o pracy w zawodzie prawnika? Sprawdź, jak zmieniają się przepisy od września 2021

Jeśli rozważałeś aplikację na studia prawnicze w Wielkiej Brytanii już jakiś czas temu i zapoznawałeś się wstępnie z wymaganiami dla osób chcących pracować w zawodzie, powinieneś wiedzieć, że w 2021 roku zmieniają się zasady zdobywania kwalifikacji. Dotychczas absolwenci kierunku LLB Law brali udział w Legal Practice Course, a następnie odbywali 2-letni staż. Zawód prawnika można było też zdobyć poprzez wzięcie udziału w zajęciach Graduate Diploma in Law, a następnie w Legal Practice Course. Powyższe zasady przyznawania kwalifikacji przestaną obowiązywać dla osób, które rozpoczną naukę w roku 2021 i później.

Solicitors Qualifying Examination (SQE) to scentralizowany egzamin przeprowadzany przez Solicitors Regulation Authority. Składa się z dwóch etapów, podczas których sprawdza się wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa oraz umiejętności praktyczne związane z prowadzeniem spraw i obsługą klientów.

3 kroki, które musisz wykonać, by pracować jako prawnik w Wielkiej Brytanii

Jak wygląda standardowa droga do zdobycia kwalifikacji w zawodzie prawnika w Wielkiej Brytanii? Jeśli zdecydujesz się na karierę prawniczą w tym kraju, Twoja edukacja będzie się składała z następujących etapów:

1. LLB Law – 3-letnie studia licencjackie na kierunku prawa. Program studiów obejmuje podstawy z różnych dziedzin prawa cywilnego i karnego: finansowego, rodzinnego, międzynarodowego, własności i innych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń w niewielkich grupach.

2. 2 lata stażu w kancelarii prawniczej, jednostce samorządowej, organizacji, dziale prawnym firmy. Tradycyjnie formą zdobywania praktyki w zawodzie solicitor lub barrister były tzw. training contracts, jednak wraz z wprowadzanymi w 2021 roku zmianami dopuszczone będą także inne formy zatrudnienia. Staże w formie training contracts są płatne, zgodnie z określoną w przepisach płacą minimalną dla stażystów.

3. SQE – opisany powyżej egzamin dla absolwentów 3-letnich studiów LLB Law lub innych kierunków.

Uzupełnieniem Twojej edukacji mogą być dodatkowe staże, praktyki letnie, wolontariat – warto poświęcić im nieco czasu, gdyż to właśnie one mogą być istotnym punktem w Twoim prawniczym CV.

Czy można zostać prawnikiem bez ukończonych studiów prawniczych?

To, co w Polsce jest trudne do wyobrażenia, w Wielkiej Brytanii jest jak najbardziej możliwe. Kariera prawnicza jest dostępna także dla osób, które nie ukończyły studiów kierunkowych. Furtką do pracy w zawodzie jest dla nich egzamin SQE, do którego mogą podejść także inne osoby niż absolwenci LLB Law.

W praktyce nie jest to jednak takie proste. Od osób, które nie ukończyły kierunku prawniczego, wymaga się zaliczenia kursu przygotowującego do egzaminu. Do prowadzenia takich kursów są dopuszczone wyłącznie organizacje akredytowane przez Solicitors Regulation Authority lub Bar Standards Board.

Gotowy na studia za granicą? Sprawdź, jak aplikować na LLB Law

LLB Law to popularny kierunek studiów. Znajdziesz go zarówno w ofercie największych ośrodków edukacyjnych w Wielkiej Brytanii – to np. Oxford, Cambridge, University College London – jak i mniejszych uniwersytetów.

W większości przypadków rekrutacja na studia prawnicze dla osób z zagranicy odbywa się na podstawie wyniku matury (lub innego analogicznego egzaminu) oraz znajomości języka angielskiego. Swój wynik oraz poziom znajomości języka (często wymaga się potwierdzenia w postaci certyfikatu TOEFL, CAE lub innego) wpisujesz w ogólnokrajowym systemie UCAS, który następnie przelicza je na punkty.

Brak zdanej matury lub zbyt niski poziom znajomości angielskiego nie muszą wcale zamykać przed Tobą drogi do studiów prawniczych. Na wielu uczelniach możesz podjąć studia LLB Law rozszerzone o tzw. Foundation Year. W trakcie roku zerowego uzupełnisz braki językowe, zdobędziesz wiedzę na temat brytyjskiego systemu edukacji i przygotujesz się do kolejnych etapów studiów.

Twoi znajomi chcą studiować prawo na najlepszych polskich uniwersytetach? Ty idź o krok dalej – ucz się na prestiżowych brytyjskich uczelniach, szlifuj język i daj sobie szansę na błyskotliwą karierę za granicą!



