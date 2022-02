Jaki używany samochód najlepiej sprzedawał się w 2021 roku w UK? [ranking]

Jakie auto "z drugiej ręki" jest najpopularniejsze na terenie Wielkiej Brytanii? Który używany samochód sprzedaje się najlepiej na Wyspach? Sprawdźcie!

Na terenie UK sprzedaż używanych samochodów wzrosła w zeszłym roku o 11,5%. Mówiąc oględnie jest to spowodowane w dużej kwestii faktem, iż w salonach dealerskich po prostu brakuje "nówek". Popyt na używane modele jest rekordowo wysoki ze względu na spadek produkcji nowych samochodów. Miało to wpływ na wzrost cen "używek". Koszt zakupienia auta "z drugiej ręki" może być obecnie wyższy nawet o jedną trzecią, choć rzecz jasna cena zależy od mnóstwa czynników. Niemniej, obecnie mamy dobry czas, aby korzystnie sprzedać samochód i gorszy, aby go kupić. Niemniej, zgodnie z oficjalnymi danymi SMMT, w 2021 roku ponad 7,5 miliona używanych samochodów zmieniło swojego właściciela.

W porównaniu z 2020 liczba transakcji zwiększyła się o 778 000 sztuk. W sumie w UK sprzedano 7 530 956 używanych samochodów.

W 2021 roku sprzedano ponad 7,5 miliona używanych samochodów

Co ciekawe, na Wyspach zaczyna powoli brakować również pojazdów używanych. Pomimo wzrostu w skali rok do roku, transakcje spadły o 3,1 procent w ostatnich trzech miesiącach 2021. W salonach specjalizujących się w autach "z drugiej ręki" zaczęło ich brakować.

Sprzedaż używanych samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi wzrosła w ubiegłym roku odpowiednio o 10,7 i 9,8 procent, podczas gdy popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe wzrósł znacząco – mamy do czynienia ze skokiem o 119,2 procent w przypadku samochodów elektrycznych.

Jakie auta z drugiej ręki był najchętniej kupowane przez Brytyjczyków?

Poniżej przedstawiamy ranking najlepiej sprzedających się samochodów w UK w roku 2021:

10. BMW serii 1 – 122 840 sprzedanych egzemplarzy

9. Audi A3 – 122 856 sprzedanych egzemplarzy

8. Volkswagen Polo – 147 372 sprzedanych egzemplarzy

7. Mini Hatchback – 167 828 sprzedanych egzemplarzy

6. BMW serii 3 - 175 190 sprzedanych egzemplarzy

5. Opel Astra – 200 911 sprzedanych egzemplarzy

4. Volkswagen Golf – 247 919 sprzedanych egzemplarzy

3. Ford Focus – 251 265 sprzedanych egzemplarzy

2. Opel Corsa – 262 448 sprzedanych egzemplarzy

1. Ford Fiesta – 326 436 sprzedanych egzemplarzy

Popyt na używane modele jest rekordowo wysoki

Najlepiej sprzedającą się "używką" w UK okazał się Ford Fiesta, a więc niewielki miejski samochód, przedstawiciel segmentu B. Oszczędny, tani, w miarę niezawodny. Pierwszy model Fiesty zadebiutował 1976 rok, a obecna - siódma generacja - znajduje się w sprzedaży od jesieni 2016 roku. We wrześniu 2021 roku Fiesta przeszła obszerną restylizację.