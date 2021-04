Jaki majonez "króluje" na polskich stołach w Wielkanoc? Mamy wyniki rozstrzygającego badania!

Fot: Wikipedia

Oto jedno z tych pytań, które nurtuje Polaków - który z majonezów jest najlepszy, po którym sięgamy najczęściej, nie tylko z okazji świąt Wielkiej Nocy, ale również na co dzień? Oto badanie, które rozwiewa wszelkie wątpliwości w tej materii!

W zasadzie "majonezowe wojny" w dużej części sprowadzają się do odwiecznej dyskusji nad wyższością jednej z dwóch czołowych marek w Polsce, które zdominowały ten segment rynku spożywczego. Kielecki czy Winiary? Który z nich jest lepszy? Być może na to pytanie do końca nie odpowiemy, ale podamy który z nich "króluje" na polskich stołach i po który Polacy częściej sięgają. Badanie przeprowadzone przez UCE Research i Grupę Blix dla portalu Money.pl

Winiary, Kielecki a może jakaś trzecia marka?

Jedno jest pewne! Bez względu po której stronie jesteście i czy wybieracie Kielecki czy Dekoracyjny, to w okresie świątecznym majonezu kupuje się bardzo dużo. W tym czasie jego spożycie wzrasta nawet trzykrotnie. Jak wynika z badań Polacy w większości decydują się na Majonez Dekoracyjny marki Winiary - wskazało na niego niemal 58 proc. ankietowanych. Przewaga nad odwiecznym konkurentem jest duża, ponieważ po Majonez Kielecki. produkt Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem”, sięga tylko 27,2 proc. respondentów.

"Choć żyjemy w dobie ujednolicania oferowanej nam żywności, to jednak globalne koncerny wciąż nie mogą zdominować rynku majonezu nad Wisłą. Polacy od najmłodszych lat są rozkochiwani w specjałach lokalnych. I z tą miłością pozostają do końca życia" - czytamy na łamach Money.pl

Po jaki majonez Polacy sięgają najchętniej?

Za tą dwójką gigantów majonezowych uplasowała się globalnie znana marka, a więc amerykański Hellmans (12,7 proc. respondentów). Ponad 10-procentowy udział w rynku według badania mają także Pudliszki (10,3 proc.) i Madero, czyli marki własnej Biedronki (10 proc.). Dalej mamy majonez Roleski (4,8 proc.), Ocetix - Pomorski (4,4 proc.), Mosso - Napoleoński (4,2 proc.), Develey (3,4 proc.), Mikado (2,3 proc.), Kania (2,2 proc.), Motyl (2 proc.) czy Kętrzyński (1,9 proc.)

Badanie zostało przeprowadzone przez UCE Research i Grupę BLIX w dniach 26-30 marca 2021 roku na grupie blisko 4 tys. konsumentów (18-60 lat) metodą CAWI. Respondenci mogli zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi.

Dodajmy również, że w Polsce rynek majonezu w 2018 wart był 670 mln zł. Przed świętami w kraju wydanao na niego aż 22,8 mln zł.