Jaki jest najbardziej seksowny akcent na świecie?

Nowozelandzki akcent został uznany za najbardziej seksowny na świecie - to wynik globalnej ankiety, w której wziął udział ponad milion ludzi.

Czy akcent w ogóle może być seksowny? Jak najbardziej! Jak się okazuje w sposób naukowy udowodniono, że głos, szczególnie ten kobiecy, ma wyjątkowo duże oddziaływanie. Już sam sposób wypowiadania się - wyraźnie ciepły i głęboki w tonie - ma erotyczne zabarwienia. Tak samo jest z akcentem, czyli sposobem wyrażania się w danym języku.

Jak się okazało według ankiety przeprowadzonej przez stronę Big 7 Travel wśród 1.5 miliona internautów najbardziej seksownym akcentem jest nowozelandzki.

Ile godzin dziennie dziecko może spędzać przed ekranem telewizora lub telefonu? Rodzice w UK nie zgadzają się z restrykcyjnymi wytycznymi WHO

- Dialekt "Newzild" jest niesamowicie uroczy. Najseksowniejszy akcent na świecie? Oficjalnie tak - czytamy na stronie. Na drugim miejscu uplasowały się akcenty południowoafrykański, irlandzki, włoski i australijski. Brytyjczycy mogą się pochwalić szkockim, który jest najwyżej ocenionym pośród "wyspiarskich" akcentów i zajmuje szóste miejsce. Doceniono jego "bogate dźwięki i ostre samogłoski".

Z kolei "królewski" języki brytyjski wylądował poza czołową dziesiątką, na 12 miejscu - uznano go "czysty" i "elegancki", ale jak widać mało pociągający. Z kolei bardzo oryginalny sposób mówienia po angielsku rodem z Liverpoolu (a dokładniej - w całym hrabstwie Merseyside), czyli Scouse uplasował się na 32 .miejscu. Natomiast Geordie, dialekt używany w regionie Northumberland w północno-wschodniej Anglii, wzdłuż rzeki Tyne, został uznany za "notorycznie trudny do zrozumienia". Miejsce? 41. Na 45. miejsce trafiła walijska odmiana angielskiego, którą opisano jako "miękką i liryczną", zaznaczając, że to "piękny język", ale "najwyraźniej nie seksowny".

Szczepisz swoje dzieci w UK? Epidemia odry jest "tykającą bombą zegarową" - ostrzega WHO, Unicef i NHS. Antyszczepionkowcy na celowniku

Na ostatnim 50. miejscu znalazł się "najsłabiej znany słowiański akcent", czyli język chorwacki.