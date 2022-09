Jaka temperatura jest optymalna do utrzymania domu? I czym dla zdrowia może grozić zbyt niska temperatura?

Fot. Getty

Jaka temperatura jest optymalna dla komfortowego funkcjonowania domu? A jaka temperatura jest zbyt niska i grozi poważanymi konsekwencjami zdrowotnymi? Poniżej zebraliśmy dla Was kilka istotnych w tym względzie informacji.

Z uwagi na gwałtownie rosnące rachunki za ogrzewanie, wielu mieszkańców UK zastanawia się, czy obniżenie temperatury w domach może mieć jakiekolwiek konsekwencje dla zdrowia. Stephen Fitzpatrick, założyciel Ovo Energy, ostrzega, że mieszkańcy Wysp będą tej zimy chodzić głodni i zmarznięci, o ile rząd nie podejmie szybkich działań pomocowych. Dla milionów rodzin rachunki za energię wzrosną w październiku z £1971 do aż £3549.Niestety, na skutek ciągłego wzrostu limitu cen energii ustalanego przez Ofgem, rachunki wciąż będą rosnąć, a po podwyżce październikowej nastąpi także podwyżka w styczniu 2023 r. Z kolei z badań przeprowadzonych przez Energy Helpline wynika, że utrzymanie włączonych grzejników przez dziewięć godzin dziennie kosztuje £10,80, czyli astronomiczne £75,60 w ciągu tygodnia i aż £335 miesięcznie.

Jak temperatura jest optymalna dla domu?

W dobie kryzysu energetycznego dobrze jest wiedzieć, jaka temperatura jest optymalna dla normalnego funkcjonowania domu. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, żeby domu nie przegrzewać – lepiej jest się solidniej ubrać, niż płacić za możliwość przebywania w domu w zimie w szortach i podkoszulku. Niestety jednak, jak wskazują eksperci, zbyt niska temperatura w domu może się wiązać z przykrymi konsekwencjami dla zdrowia – od zwykłych przeziębień, przez zapalenie płuc i aż po wzrost ciśnienia krwi i zawał serca. Według ekspertów The Energy Saving Trust, zimą należy ogrzać dom do temperatury od 18 do 21 st. Celsjusza. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sugeruje natomiast, że 18 st. C to idealna temperatura dla zdrowych i dobrze ubranych ludzi. Z pewnością natomiast jest to idealna temperatura do spania.

Temperaturę w pomieszczeniu powinno się też dopasowywać do wieku i stanu zdrowia członków gospodarstwa domowego. WHO sugeruje na przykład, by było to 20 st. C dla osób starszych, młodych lub chorych.

