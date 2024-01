Podróże i turystyka Jaką radę chciałbyś/chciałabyś usłyszeć przed powrotem do PL, ale nikt ci jej nie udzielił?

Na facebookowej grupie „Wielkie i małe powroty z PL do UK :)” użytkownik, który nie chciał zdradzać swoich danych personalnych, zwrócił się do innych grupowiczów z następującym zapytaniem:

„Pytanie do tych, co wrócili. Rada, którą chciałbyś/chciałabyś usłyszeć przed powrotem do Polski, ale nikt Ci jej nie udzielił?”

Poruszona kwestia okazała się interesująca. W temacie pojawiło się bardzo wiele ciekawych wypowiedzi, które mogą okazać się przydatne dla osób, które planują powrót do Polski. Jakich rad udzielono naszemu rodakowi? Na co zwracano uwagę? Do jakich wniosków w perspektywie opuszczania UK i powrotu do Polski doszli grupowicze?

Rady, które warto usłyszeć w obliczu powrotu do Polski

Przede wszystkim zaznaczono, iż trzeba WIERZYĆ w swoją decyzję. Wiele osób wypowiadało się w podobnym duchu w związku z tym, że każdy jest odpowiedzialny za własne życie i do niego należy ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii. „Nie ma takiej rady. Każdy pisze swoja historie. Jednym jest łatwiej, drugim trudniej. Kasa, rodzina, praca, samotność, mentalność. Każdy ocenia swoja miara. Rozpatrz za i przeciw i wybierz, jeśli mogę tak powiedzieć — mniejsze zło” – zauważa Jakub.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że przed przyjazdem do PL trzeba zrobić DOBRE ROZEZNANIE Konkretne, szczegółowe, wyczerpujące. „Moja rada to zrobić rozeznanie, ile w mieście, do którego wracacie, można zarobić w waszych zawodach, ile kosztuje mniej więcej wyżywienie dla rodziny, kwota kredytu lub wynajmu, a jeszcze lepiej, jak wrócicie na swoje bez kredytu” – pisze Beata.

Na co zwracają uwagę nasi rodacy?

Radzono również, o ile to oczywiście możliwe, WRACAĆ NA GOTOWE. Warto mieć pewne rzeczy już przygotowane w Polsce w perspektywie powrotu, szczególnie kwestie mieszkaniowe, jak ujęła to Grażyna: „Decydując się na powrót do Polski, ważne jest, aby posiadać jakieś oszczędności, dobrze jest też mieć już kupiony dom albo mieszkanie wtedy można spokojnie sobie życie układać, szukać pracy itp. Znam parę osób, które tak zrobiły i generalnie nie żałują powrotu do Polski”.

Kolejna rzecz, to w pełni ZOSTAWIĆ UK za sobą. Aby otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, ten pisany w Polsce, trzeba najpierw zamknąć ten w Wielkiej Brytanii. Nie jest to łatwe być może, ale z pewnością pomoże to w powrocie. Nie można ciągle porównywać jednego kraju z drugim, przeliczać wszystko na funty, zwracać uwagę na to, jak to było w UK. Trzeba się skupić na tym, co jest tu i teraz — w Polsce.

Mądry Polak przed powrotem…

I na zakończenie warto wspomnieć o tym, żeby mieć naprawdę dobry POWÓD DO POWROTU. Nie może być tak, że wracamy bez przekonania o konieczności czy słuszności takiego ruchu. Przede wszystkim wracamy dla samych siebie. To nasza decyzja. „Nie wracaj dla rodziny i znajomych” – jaka zaznacza Katarzyna. Opuszczać UK i wracać do Polski warto wtedy i tylko wtedy gdy widzimy i czujemy, że taki ruch ma naprawdę głęboki sens!