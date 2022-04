Jaka pogoda w Bank Holiday? Met Office podało prognozę na długi weekend w UK

Fot. Getty

Przed nami długi weekend majowy, ponieważ w poniedziałek jest Bank Holiday, czyli dzień wolny od pracy w UK. Jakiej pogody można się spodziewać?

Met Office podało prognozę pogody na nadchodzący długi weekend majowy. Niestety, upałów raczej nie będzie – w nocy i nad ranem możliwe za to przymrozki.

Pogoda na majówkę w UK

Zanim do Wielkiej Brytanii na dobre zawita ciepła pogoda, trzeba nam będzie jeszcze trochę wytrzymać z dość niestabilną aurą. Met Office zapowiada, że w najbliższym czasie wieczory nadal będą chłodne, a w wielu miejscach w nocy i nad ranem mogą pojawiać się jeszcze ujemne temperatury, w niektórych rejonach, szczególnie w Szkocji, termometry o tej porze doby mogą pokazywać nawet -3 stp. C.

Oprócz nocno-porannych przymrozków, przez cały długi weekend w godzinach dziennych pogoda będzie wiosenna, przeważnie umiarkowana i mieszana. W wielu rejonach przeplatać się będą przelotne opady deszczu (który będzie raczej delikatny) i chwile słonecznego przejaśnienia.

Najzimniej będzie w piątek i w sobotę, gdy termometry w dzień w większości kraju będą pokazywać od około 5 do około 10 stp. C. W niedzielę będzie już nieco cieplej, choć w większości wciąż tylko około 10 stopni, natomiast w poniedziałkowy Bank Holiday można spodziewać się od 10 do 15 stp. C. Przez cały weekend nieco chłodniej będzie na północy i zachodzie, a cieplej na południu i wschodzie kraju.

Obejrzyj prognozę pogody Met Office na majówkę w UK:

Największe zachmurzenie może pojawić się na północy Anglii, w Szkocji i Irlandii Północnej – w tych rejonach możliwy również silniejszy wiatr. Najwięcej słońca i najmniej deszczu należy spodziewać się na południu kraju.