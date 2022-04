Pogoda na Wielkanoc może nas mocno zaskoczyć. Synoptycy zapowiadają typowo wiosenną aurę

Fot. Getty

Meteorolodzy zapowiadają znaczne ocieplenie na długi wielkanocny weekend w tym roku. Ile stopni pokażą termometry?

Choć pogoda w ostatnim czasie nie rozpieszczała mieszkańców Wysp, wszystko zostanie wynagrodzone już w najbliższy długi weekend, czyli w Święta Wielkanocne. Synoptycy zapowiadają typową wiosenną aurę – z wysokimi temperaturami i słońcem.

Wiosna powraca na Wielkanoc do UK

W miniony weekend temperatury w wielu miejscach UK spadały w nocy nawet poniżej zera. Nieprzyjemna, przedłużająca się zima wszystkim dawała się we znaki, zmuszając wielu mieszkańców Wysp do ponownego włączenia domowego ogrzewania. Na szczęście arktyczne masy powietrza, które w ostatnich dniach zalegały nad Wielką Brytanią, odchodzą już w niepamięć, a przed nami prawdziwa wiosna.

Akurat na Święta Wielkanocne pogoda ma być wreszcie typowa jak na tą porę roku – przyjemnie ciepła i słoneczna. Jedynym mankamentem może być wiatr, który w tym tygodniu będzie prawdopodobnie dość silny. Miejscami możliwe będą też opady deszczu, szczególnie we wtorek w Anglii.

Met Office informuje, że ładnie powinno być przez cały Wielki Tydzień, a najcieplej będzie prawdopodobnie w środę i czwartek, gdy termometry pokażą nawet 18 stp. C w rejonie Londynu. Zgodnie z prognozami, w Walii, południowo-zachodniej i północno-zachodniej Anglii będzie nieco chłodniej, z maksymalną temperaturą sięgającą 15 stp. C. W Midlands i Yorkshire można się spodziewać 16 stp. C, a najzimniej będzie oczywiście w Szkocji, gdzie temperatura w tym tygodniu raczej nie przekroczy 13 stp. C.