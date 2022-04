Jaka pogoda czeka nas w wielkanocny weekend? Jak bardzo się ochłodzi? [wideo]

Po rekordowo ciepłym piątku synoptycy twierdzą, że w wielkanocny weekend możemy spodziewać się pewnego ochłodzenia, jednak w centralnej i południowej Anglii nadal temperatury będą wysokie.

Jak podało Met Office, w piątkowe popołudnie odnotowano 23,4 stopnie Celsjusza w St James’s Park w Londynie, przez co było tam cieplej niż w Kalifornii, a Good Friday okazał się dotychczas najcieplejszym dniem w roku. Oczekuje się, że w sobotę będzie nieco chłodniej, ale temperatury w niektórych częściach południowej i środkowej Anglii mają wzrosnąć w ciągu dnia nawet do 21 stopni.

Here is Saturday's #4cast



1) Dry for most

2) Plenty of sunny spells

3) Light southerly winds, though breezy for NW Scotland later

4) Above average temperatures pic.twitter.com/f8mujC0NhF