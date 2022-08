Jaka pogoda będzie w Summer Bank Holiday? Znamy wstępne prognozy

Fot. Getty

Już za tydzień mieszkańcy Anglii, Walii i Irlandii Północnej będą mogli cieszyć się długim weekendem z okazji Summer Bank Holiday. W niektórych częściach kraju pogoda będzie bardzo wakacyjna.

Na przełomie sierpnia i września, a dokładnie 29 sierpnia, mieszkańcy Anglii, Walii i Irlandii Północnej mają do dyspozycji dzień ustawowo wolny od pracy. Jako że jest to poniedziałek, już za tydzień wielu mieszkańców UK będzie mogło cieszyć się trzydniowym długim weekendem. Jakie pogody można się wtedy spodziewać?

Synoptycy z zespołu pogodowego Sky News ujawnili swoje wstępne prognozy. Według tych przewidywań, w przyszły weekend pogoda w UK będzie w przeważającej mierze stabilna, łagodna i ciepła, a miejscami nawet bardzo ciepła i wakacyjna - choć nie należy się już raczej spodziewać takich upałów, jakie nawiedziły Wyspy wcześniej tego lata.

Najładniejsza pogoda na długi weekend z okazji Summer Bank Holiday będzie prawdopodobnie w południowo-wschodniej Anglii. Nie można jednak wykluczyć opadów deszczu szczególnie na południu kraju i na północnym zachodzie. Prezenter pogody Sky News, Jo Edwards, prognozował:

„Następne kilka dni będzie niespokojnie. Na północy temperatury będą zbliżone do typowych, ale na południu będzie ciepło i wilgotno. (…) Wygląda na to, że na południowym wschodzie zrobi się ciepło lub być może bardzo ciepło, ale nie będą to warunki, które mogłyby konkurować z niedawną falą upałów”.