Jaka pogoda będzie na Wielkanoc 2023? Mamy pierwsze prognozy Met Office!

Jakie pogody możemy oczekiwać po zbliżających się świętach Wielkiej Nocy? Pojawiły się właśnie pierwsze prognozy długoterminowe Met Office. Niestety, wynika z nich, że na Wyspach w tym czasie możemy spodziewać się typowej angielskiej pluchy...

Wielkanoc w roku 2023 wypada już za dwa tygodnie. Wydłużony, świąteczny weekend rozpoczyna się Wielkim Piątkiem 7 kwietnia, a kończy poniedziałkowym śmigus-dyngusem przypadający na 10 kwietnia. Jakiej aury można spodziewać się w tym czasie? Met Office udostępniła pierwsze prognozy pogody dotyczące okresu wielkanocnego. Na samym wstępie zaznaczamy, iż są to przewidywania długoterminowe, a zatem trzeba do nich podchodzić z dużym dystansem, bo w kwestii pogody do świąt może się jeszcze sporo zmienić. Niemniej, skoro narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii przedstawił swoje prognozy, to warto je przybliżyć.







Jakiej pogody może spodziewać się na święta wielkanocne?

Jakiej pogody można spodziewać się w okresie świąt wielkanocnych? Zasadniczo meteorolodzy przewidują, że burze, mgły, a lokalnie nawet mrozy w nocy, co sprawi, że wielkanocni piknikowicze mogą poczuć się mocno rozczarowani. Niemniej, można się także spodziewać okresów suchej pogody, z temperaturami nieco powyżej normy dla kwietnia i niewielką szansą na silne wiatry.

Jak prezentuje się prognoza Met Office na okres, który pokrywa się ze świętami wielkanocnymi? „Ogólna tendencja do mniej niespokojnych warunków prawdopodobnie pojawi się już w kwietniu. Czasami nadal będzie nieco wilgotniej, z okazjonalnymi opadami deszczu, które mogą być ulewne lub burzowe. Jednak na większości obszarów prawdopodobnie wystąpią okresy suchej pogody, z potencjalnie mrozem i mgłą w ciągu nocy. Prawdopodobieństwo wystąpienia silnych wiatrów jest prawdopodobnie niższe niż zwykle i chociaż temperatury będą na ogół przekraczały średnie temperatury dla tego okresu, to nadal możliwe są chłodniejsze okresy”.

Znamy już pierwsze prognozy długoterminowe Met Office

Nie mamy wątpliwości co do tego, że Met Office opublikuje bardziej szczegółowe prognozy w miarę zbliżania się weekendu wielkanocnego i możliwe będzie poczynienie konkretnych prognoz na Wielki Piątek, sobotę, Niedzielę Wielkanocną i lany poniedziałek.

Wielkanoc to chyba dla każdego święta całkiem przyjemne — bo zbiegają się z początkiem wiosny. Co za tym idzie, w symbolice wielkanocnej obecnych jest wiele symboli, nawiązujących do budzącej się z zimowego snu przyrody. Jak jednak widać, póki co nie ma się co spodziewać typowo wiosennej pogody...

Czy w Wielkanoc możemy spodziewać się wiosennej aury?

Zbliżające się wielkimi krokami święta wielkanocne to dla wielu czas prawdziwego odpoczynku. Ustawowo dniem wolnym od pracy jest Wielki Piątek, więc świętowanie można śmiało rozpocząć w ostatni dzień tygodnia, a zakończyć dopiero po Easter Monday. Szczególnie ważnym dniem w brytyjskiej tradycji jest Wielki Czwartek.

Na Wyspach święta wielkanocne kojarzone są głównie z jajkiem, które jest symbolem wiosny i nowego życia. To właśnie ono jest głównym bohaterem wielu zabaw, w których biorą udział nie tylko dzieci, ale także dorośli. Najchętniej Brytyjczycy współzawodniczą w Egg Rolling, czyli wyścigu w turlaniu pisanek. Zwycięzca rywalizacji musi jak najszybciej dotoczyć się do mety, oczywiście nie zbijając po drodze drogocennego jajka. Podobno zabawa ma być kojarzona z odkrywaniem kamienia do groty, w której spoczywało ciało ukrzyżowanego Jezusa.

Bardzo popularny zwyczajem, który sprawia wiele frajdy mieszkańcom Wysp, jest również Egg Hunt, czyli poszukiwanie czekoladowych jajeczek ukrytych w tajemniczych miejscach w domu i w ogrodzie. Wygrywa ten, kto zbierze ich najwięcej. Kolejnym dobrze znanym obyczajem jest tłuczenie skorupek, czyli Egg Jarping/Egg Tapping. Gracze stukają się skorupkami swoich jajek tak, aby pękły. Wygrywa ten, którego jajko przetrwa najdłużej brutalną konkurencję.

Chociaż każdy z nas ma w sobie coś z dziecka, to jednak ta rozrywka zarezerwowana jest tylko i wyłącznie dla najmłodszych. Pace-egging polega na tym, że dzieci w Wielkanoc chodzą od domu do domu i proszą o czekoladowe jajka sąsiadów. Jeżeli je dostaną, odśpiewują piosenkę, w której obiecują, że nie pojawią się już na progu aż do następnych świąt.

