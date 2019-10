Jaka jest strategia najwyższego odszkodowania?

Świadomość osób poszkodowanych w wypadkach w kwestii prawa do ubiegania się o odszkodowanie jest coraz większa. Wiemy, że jeśli wypadek spowodował obrażenia ciała, możemy rościć o zadośćuczynienie. Problematyczna staje się jednak kwestia wyboru rzetelnej reprezentacji w sprawie, czyli firmy, która uzyska dla nas odpowiednie odszkodowanie.

Wybierając reprezentację w ubieganiu się o odszkodowanie, powinieneś przede wszystkim sprawdzić, czy dana firma jest kancelarią prawną, czy pośrednikiem. Zwróć uwagę na fakt, że pośrednik przyjmie Twoją sprawę, ale nie będzie jej prowadził bezpośrednio. Najprawdopodobniej przekaże ją do zaprzyjaźnionej kancelarii prawnej, co oznacza, że nie będziesz miał wpływu na wybór prawnika, który będzie Cię reprezentował. Co więcej, pośrednik nie zna wszystkich przepisów prawnych, dlatego jego działanie może negatywnie wpłynąć na Twoją sprawę pod różnym kątem np. przedłużyć procedurę czy zaburzyć system wymiany informacji. Nie decyduj się na wybór kancelarii lub pośrednika tylko ze względu na lokalne położenie biura, ale zwróć uwagę na jakość oraz zakres świadczonych usług. W dobie internetu, prowadzenie sprawy, przekazywanie informacji i dokumentów nie musi odbywać się podczas osobistych wizyt w placówce firmy. Możesz rozpocząć współpracę z kancelarią zdalnie za pomocą rozmowy telefonicznej, wymiany wiadomości mailowych oraz innych dostępnych form kontaktu.

Zwróć również uwagę na doświadczenie i kwalifikacje kancelarii prawnej, której powierzysz sprawę. Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego, znajdź odpowiednio wykwalifikowaną kancelarię prawną, która odnośni sukcesy w tym zakresie. Inna bowiem wiedza i doświadczenie jest potrzebne przy ubieganiu się o odszkodowanie np. z tytułu zaniedbania medycznego, a inna z tytułu wypadku w pracy czy drogowego. Pamiętaj, że od wyboru odpowiedniej kancelarii, może zależeć Twoja przyszła sytuacja życiowa.

Pamiętaj, że gdy raz rozpoczniesz sprawę o odszkodowanie, a wniosek i dokumenty w sprawie zostaną przekazane do strony przeciwnej w sposób nieodpowiedni, nie będzie możliwości, aby naprawić taką sytuację. Zmiana reprezentacji w sprawie, nie kasuje wykonanych czynności, ani nie rozpoczyna procedury na nowo. Wszystkie informacje i dokumenty przekazane w sprawie będą wykorzystane przez stronę przeciwną. Na początku sprawy niezmiernie ważne jest również dobranie odpowiedniej strategii działania, co prawidłowo zrobi wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana kancelaria prawna.

Prowadząc sprawę o odszkodowanie, musisz mieć pewność, że rozumiesz każdy etap procesu oraz swobodnie potrafisz przekazywać szczegółowe informacje dotyczące wypadku. Każdy błąd związany z pomyłką językową może prowadzić do rozbieżności w sprawie, a te w konsekwencji do zarzutu fundamentalnej nieuczciwości oraz odmowy wypłaty odszkodowania. Dlatego bardzo często decydujemy się na prowadzenie sprawy przez polskiego pośrednika ze względu na słabą znajomość języka angielskiego. Należy jednak liczyć się z tym, że wciąż będziemy narażeni na konsekwencje mogące wyniknąć z braku znajomości procedur prawnych przez pośrednika. Dlatego najrozsądniej jest wybrać kancelarię, która świadczy usługi w Twoim języku ojczystym, a będziesz mieć pewność i klarowność przekazywanych informacji.

Wiemy już, że odpowiednia reprezentacja powinna mieć doświadczenie, być kancelarią i posługiwać się Twoim językiem. Pozostaje jeszcze kwestia zakresu usług oraz kosztów. Upewnij się, że dana kancelaria ma dostęp do różnego rodzaju ekspertów, którzy odgrywają kluczową rolę w procesie uzyskiwania dokumentacji dowodowej dla sprawy np. rzeczoznawców, adwokatów sądowych czy lekarzy specjalistów. Znajdź kancelarię, która działa na zasadzie No Win No Fee - nie wygrywasz nie płacisz. Jest to najodpowiedniejsza forma prowadzenia sprawy dla osób z trudną sytuacją życiową, które po wypadku nie są w stanie z góry opłacić pomocy prawnej.

Polska Kancelaria Odszkodowań świadczy najwyższej jakości usługi, dbając o powyżej wymienione aspekty. Jest to polsko-angielska kancelaria, która opierając się na długoletnim doświadczeniu, uzyskuje odszkodowania dla osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych, w pracy oraz miejscach publicznych. Z usług kancelarii korzystają nie tylko Brytyjczycy i Polacy, ale również osoby innych narodowości, które szukają doświadczonej pomocy prawnej. Warto dodać, że Polska Kancelaria Odszkodowań jest przyjazna środowisku i poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu podpisywania i wymiany dokumentów ograniczają negatywny wpływ na środowisko. Polska Kancelaria Odszkodowań ma ogromną skuteczność w uzyskiwaniu odszkodowań, nawet w przypadku tych spraw, które rozstrzygane są na drodze sądowej. Ofertę kancelarii możecie sprawdzić, wchodząc na stronę: https://polskakancelariaodszkodowan.co.uk/ lub kontaktując się, wykorzystując jedną z poniższych metod:

- dzwoniąc pod numer: 0161 7914 669

- wysyłając wiadomość poprzez formularz poprzez stronę internetową

- korzystając z aplikacji callpage lub poprzez czat na stronie internetowej.