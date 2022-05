Jaka długość snu jest optymalna dla większości dorosłych? Najnowsze ustalenia naukowców mogą Was zaskoczyć

Zdrowy sen to ile godzin?

Fot. Getty

Jaka liczba godzin snu jest optymalna dla dorosłego człowieka? Naukowcy od lat starają się odpowiedzieć na to pytanie i dochodzą w tym względzie do różnych wniosków. Tym razem z wyzwaniem postanowili się zmierzyć naukowcy z University of Cambridge, którzy ustalili, że dorośli ludzie wcale nie potrzebują aż tak dużo snu.

Naukowcy z University of Cambridge odkryli, że za gorsze zdolności poznawcze i problemy ze zdrowiem psychicznym, w tym za występowanie lęków i depresji, odpowiedzialna jest zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża ilość snu. W najnowszych badaniach wzięło udział prawie 500 000 ludzi dorosłych w wieku od 38 do 73 lat, a uczestnicy zostali zapytani zarówno o swoje indywidualne wzorce snu, jak i ogólne samopoczucie przed przejściem serii testów poznawczych. Naukowcy wykorzystali także w badaniu dane z brytyjskiego BioBanku, a do tego przeprowadzili obrazowanie mózgu i przeanalizowali dane genetyczne około 40 000 uczestników.

Jaka jest optymalna długość snu dla przeciętnego dorosłego człowieka?

Z najnowszych badan wynika, że optymalna długość snu dla przeciętnego dorosłego człowieka wynosi siedem godzin. Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge ustalili, że osoby, które spały mniej lub więcej, niż siedem godzin dziennie, uzyskiwały gorsze wyniki w testach w zakresie koncentracji uwagi, szybkości myślenia i rozwiązywania problemów. Co ciekawe zatem, najnowsze odkrycie naukowców podważa szeroko rozpowszechnione wśród ekspertów przekonanie, że największe korzyści zdrowotne ma dla nas osiem godzin snu. A NHS nadal zaleca osobom dorosłym od sześciu do dziewięciu godzin nieprzerwanego, nocnego snu. - Zapewnienie sobie dobrego snu jest ważne na wszystkich etapach naszego życia, a szczególnie, gdy jesteśmy starsi. Znalezienie sposobów na poprawę snu u osób starszych może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania przez nie dobrego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia oraz dla uniknięcia pogorszenia funkcji poznawczych, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i demencją – zaznaczyła prof. Barbara Sahakian z Cambridge University.