Jaka brytyjska sieć marketów otrzymała tytuł Supermarket of the Year 2021?

Fot: Pxhere

Jaki supermarket został uhonorowany tytułem Supermarket of the Year 2021 przyznawanym w ramach Retail Industry Awards?

21 września 2021 roku w The Brewery, przy Chiswell Street w Londynie przyznano branżowe nagrody Retail Industry Awards. Jak czytamy na oficjalnej stronie RIA "to celebracja wszystkiego, co jest wspaniałe w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Wielkiej Brytanii. Szeroka gama kategorii obejmuje wszystkich, od największych supermarketów w kraju po najmniejsze niezależne sklepy spożywcze". Nagrody te przyznane zostały już po raz 26, a wśród naprawdę wielu kategorii najbardziej interesująca i najbardziej prestiżowa jest ta, w której wybierana jest najlepsza sieć retail działająca w UK.

Zatem, jaki supermarket zgarnął ten tytuł w roku 2021?

Która z sieci retail działających na rynku UK okazała się najlepsza?

Tytuł supermarketu roku 2021 przypadł sieci Morrisons. Z kolei na wyróżnienie w tej kategorii zasłużyli sobie: Iceland, Lidl i Sainsbury’s. Za co doceniono Morrisons? Panel sędziowski orzekł, że czwarta co do wielkości sieć marketów w UK wykazała się niezwykła kreatywnością podczas pandemii koronawirusa. Wśród innowacyjnych działań Morrisons wyróżniono "food boxes", które można było zamawiać przez telefon, bez konieczności udawania się do sklepu. Doceniono również ideę Market Kitchen oraz zwrócono uwagę na współpracę z Amazonem.

"W imieniu naszego zespołu chciałem pogratulować, a co ważniejsze, złożyć ogromne podziękowania dla każdego z naszych 106 246 pracowników" - komentowała Claire Grainger z Morrison. "Nagroda ta jest wyrazem uznania dla niesamowitego wkładu, jaki wszyscy wnieśli w czasie pełnym wyzwań dla całego narodu i naszej firmy. Jesteśmy niesamowicie dumni ze wszystkiego, co robią codziennie dla tych, którzy na nas polegają" - uzupełniała.

Prezentujemy wyniki Retail Industry Awards za rok 2021

Morissons (pełna nazwa to Wm Morrison Supermarkets PLC) to sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii. Została założona w 1899 roku przez Williama Morrisona i zaczynała jako stragan z jajkami i masłem na Rawson Market w Bradford w Anglii. Do 2004 roku lokalizacje sklepów Morrisons koncentrowały się głównie na północy Anglii, ale wraz z przejęciem Safeway w tym roku, obecność firmy znacznie wzrosła w południowej Anglii, Walii i Szkocji. W 2016 roku firma miała 494 supermarkety w Anglii, Walii i Szkocji, a także jeden na Gibraltarze.

Według stanu na luty 2021 roku Morrisons zatrudniało 110 000 pracowników i obsługiwało około 11 milionów klientów każdego tygodnia.