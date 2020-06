Jak żyją Polacy w Cambridge? ZOBACZ wideo!

Jak się okazuje w Cambridge mieszka wielu Polaków. Miasto to słynie nie tylko ze swojego uniwersytetu, ale również jest ważnym ośrodkiem polonijnym. Zobacz krótki film na ten temat i poznaj rodaków żyjących w Cambridge!

Cambridge jest nie tylko miastem słynnym ze swojego uniwersytetu. Powszechnie wiadomo, że jest to siedziba drugiego po Oksfordzie najstarszego uniwersytetu w Anglii, który został założony w 1209. Miasto to jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, naukowym i turystycznym, ale również jednym z wielu skupisk Polaków w Wielkiej Brytanii. Funkcjonuje tu wiele inicjatyw polonijnych, takich jak oddział, Polska Niepodległa Cambridgeshire, Polska Misja Katolicka Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Dom „Polonia”, Klub "Gazety Polskiej", a także polska szkoła oraz... polski zespół pieśni i tańca!

Zespół Pieśni i Tańca "Wiwat" jest reprezentacyjną polską grupą folklorystyczną w Wielkiej Brytanii zrzeszająca miłośników folkloru, którzy czynnie chcą kultywować narodowe tradycje. Zespół istnieje od września 2012 roku kiedy to odbyła się pierwsza próba w Domu Polonijnym (Klub Polonia w Cambridge). Założycielem zespołu jest wieloletni zasłużony tancerz Nick Mazur, od początku działalności zespołu instruktorem i choreografem jest Ania Szpek, która jest także przewodniczącą Federacji Zespołów Folklorystycznych w Wielkiej Brytanii.

Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim więcej zapraszamy do obejrzenia tego filmu. Poświęcony jest on nie tylko "Wiwatowi", ale również Polakom mieszkającym w Cambridge.

KLIKNIJ PONIŻEJ, OBEJRZYJ FILM I WEŹ UDZIAŁ W NASZEJ ANKIECIE:

