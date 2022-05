Jak zrealizować marzenie o studiach w Anglii? Zapytaliśmy eksperta! [WYWIAD]

artykuł dostarczony przez klienta

Studia za granicą stały się w ostatnich latach bardzo popularne. Nic dziwnego – to świetna alternatywa dla studiów w kraju, a także dobre uzupełnienie takiego wykształcenia. Jednym z najchętniej wybieranych kierunków jest Anglia. Ty również należysz do osób, które marzą o studiach w Wielkiej Brytanii? O tym, jak rozpocząć takie studia, porozmawialiśmy z Katarzyną Burchardt, założycielką Edu Network Centre LTD w Londynie.

Studia w Anglii – to brzmi jak spełnienie marzeń! Wielu osobom wydaje się jednak, że takie studia są bardzo trudne, również z uwagi na język, często płatne, jednym słowem – dostępne tylko dla niektórych. Czy to prawda?

Jeszcze kilka lat temu studiowanie za granicą kojarzyło się z ogromnym wyróżnieniem. Nie mam co do tego wątpliwości, bo kiedyś (teraz wydaje mi się, że to było bardzo dawno temu) sama tak myślałam! Obecnie jednak jest zupełnie inaczej. Studia w Anglii, a także w wielu innych krajach, to marzenie, które może spełnić każdy. Co więcej, to bardzo ciekawa perspektywa dla osób, które mają wielkie ambicje i marzą o takim wykształceniu.

Dzisiaj jest Pani CEO Edu Network Centre LTD – firmy, która oferuje pomoc wszystkim osobom marzącym o studiach w Anglii. Co zainspirowało Panią do jej stworzenia?

Tworząc Edu Network Centre LTD, kierowałam się przede wszystkim tym, aby jak najwięcej osób miało możliwość studiowania w Wielkiej Brytanii. Sama jestem studentką prawa na University of London i wiem, że jest to wspaniała szansa – a przy okazji, niezwykła przygoda! Wiele osób w moim otoczeniu pytało mnie, jak udało mi się rozpocząć te studia, co musiałam zrobić, aby się na nie dostać i czy fakt, że pochodzę z Polski, nie jest żadnym problemem. Miałam wrażenie, że wiele osób uważa, że studia w Londynie są niemal jak wyprawa w kosmos – a to bardzo mylne przeświadczenie.

Postanowiłam pokazać, że takie studia są dostępne dla każdego! Właśnie dlatego zaczęłam bardzo intensywnie pracować nad tworzeniem Edu Network Centre LTD. Wykorzystałam przy tym swoje ponad 10-letnie doświadczenia zawodowe, a ukończone kursy między innymi Inspektora Ochrony Danych Osobowych czy Psychologii Biznesu okazały się bardzo pomocne. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy udało się – Polka stworzyła polską firmę, której siedziba znajduje się w City of London. Jestem z tego bardzo dumna – tym bardziej, że zainteresowanie jest ogromne. Każda osoba, która dzięki nam rozpoczyna studia w Anglii, daje nam mnóstwo radości i satysfakcji.

Rozumiem, że gdybym teraz chciał rozpocząć studia w Londynie, mogę zgłosić się do Edu Network Centre? Na jaką dokładnie pomoc mógłbym liczyć? Przyznam, że taka perspektywa byłaby bardzo interesująca, nie tylko dla mnie, ale też dla przynajmniej kilku osób z mojego otoczenia.

Pomoc, którą oferujemy w Edu Network Centre LTD, polega przede wszystkim na tym, że przeprowadzamy osoby zainteresowane studiami w Anglii, przez cały proces rekrutacji. Wiele osób zgłasza nam, że chce studiować w UK, ale… nie mają pojęcia, od czego zacząć i jak to zrobić. W każdym przypadku zaczynamy od rozmowy i doradztwa edukacyjnego, a jeśli osoba taka zdecyduje się na studia, przeprowadzamy ją przez cały proces aplikowania. Pomagamy także w wyborze kierunku studiów, bo nie dla każdego jest to prosta decyzja.

Przygotowujemy dokumenty aplikacyjne, przypominamy o terminach składania wniosków, pomagamy w przygotowaniu się do egzaminów wstępnych, a nawet oferujemy pomoc w znalezieniu pracy. Co bardzo istotne – to chciałabym podkreślić – zapewniamy także pomoc przy ubieganiu się o finansowanie rządowe na studia.

A co ze znajomością języka angielskiego? Na co dzień niewiele z niego korzystam, więc zrozumienie wykładowców mogłoby być… no cóż, co najmniej problematyczne. Często pojawia się taki problem? A może o Waszą pomoc zwracają się tylko osoby, które perfekcyjnie znają język angielski?

Bardzo dobre pytanie. Wbrew pozorom znajomość języka angielskiego nie jest dzisiaj czymś, co posiada każdy. Wiele osób zna język w stopniu podstawowym albo po prostu zapomina o tym języku, bo nie korzysta z niego na co dzień. Od samego początku miałam tę świadomość, jednak zależało mi na tym – tak jak wspomniałam wcześniej – aby nieco odczarować studia w Anglii i umożliwić ich rozpoczęcie każdemu.

Jeżeli język angielski osoby, która się do nas zgłasza, jest za słaby – nawet na rozpoczęcie foundation year – oferujemy różnorodne kursy językowe online. Pozwalają one na odświeżenie sobie wiedzy o języku lub na nauczenie się go w stopniu, który będzie wystarczający do rozpoczęcia studiów.

Oczywiście wiele zależy tutaj od motywacji i włożonej w naukę pracy, jednak z usługi tej skorzystało już naprawdę wiele osób. Wystarczyło kilka tygodni na angielskiej uczelni, aby posługiwanie się językiem angielskim czy zrozumienie wykładów przestało być dla tych osób problemem. A zatem zachęcam do tego, aby osoby, które nie decydują się na studia w Anglii z obawy o niewystarczającą znajomość języka, przestały się martwić – w końcu języka obcego, tak jak wszystkiego innego, można się nauczyć!

Wspomniała Pani o finansowaniu. Pewnie nie będzie dużym zaskoczeniem, jeśli zapytam, czy takie studia są drogie? Ile kosztuje możliwość studiowania w Anglii?

Oczywiście – z pytaniami o koszty mamy do czynienia na co dzień. Mam bardzo dobrą wiadomość dla osób, które chcą studiować w UK. Studia w Anglii z pełnym finansowaniem z rządu są dostępne dla osób z tzw. settled oraz pre-settled status. Studenci mogą liczyć także na wsparcie finansowe, które pozwoli na pokrycie kosztów utrzymania.

Bardzo popularnym rozwiązaniem są specjalne pożyczki studenckie. W poprzednim roku jeden z "naszych" studentów, który dzięki naszemu wsparciu rozpoczął studia w Birmingham, otrzymał właśnie taką pożyczkę. Pierwsza część pożyczki wynosiła ponad £9000 i była to kwota na pokrycie czesnego, płacona bezpośrednio uniwersytetowi. Druga część – również około £9000, przeznaczona była na utrzymanie i wydatki studenta. Co istotne, osoby, które z przyczyn losowych nie będą mogły kontynuować studiów, będą mogły spłacić pożyczkę dopiero wtedy, gdy zaczną zarabiać i przekroczą próg zarobkowy. Jest to więc bardzo korzystne rozwiązanie, które cieszy się dużą popularnością.

To może powie Pani jeszcze, ile kosztuje skorzystanie z pomocy Edu Network Centre? Z pewnością będzie to ważna informacja dla naszych czytelników.

Jeśli chodzi o pomoc Edu Network Centre, również jest ona całkowicie bezpłatna. Wystarczy umówić się z nami na darmową, 15-minutową konsultację. Nie tylko wyjaśnimy wszystkie kwestie formalne i finansowe, ale też zaplanujemy kolejne kroki w dążeniu do realizacji marzenia o studiach w Anglii! Wiele osób zastanawia się, jak to możliwe, że nasze usługi są bezpłatne. Otóż wyjaśnienie jest proste – mamy zawarte umowy z wieloma Uniwersytetami w całej Anglii i to właśnie one nam płacą. Dzięki temu może bezpłatnie pomagać przyszłym studentom.

Muszę przyznać, że podczas naszej rozmowy rzeczywiście trochę odczarowała Pani studia w Anglii. Mam nadzieję, że czytelnicy się ze mną zgodzą – w szczególności osoby, które marzą o takich studiach, ale dotąd nie zdecydowały się na realizację tego marzenia. Może na koniec chciałabym Pani przekazać coś osobom, które nadal się wahają?

Oczywiście, chętnie powiem to, co często powtarzam w swojej codziennej pracy. Studia w Anglii to nie tylko wspaniała szansa, ale też fascynująca przygoda. Pozwalają one na poznanie nowych miejsc, innej kultury, języka obcego – możliwości jest naprawdę wiele. Właśnie dlatego serdecznie zachęcam do zgłoszenia się do nas – podczas krótkiej rozmowy podpowiemy, jakie są możliwości i jak można je zrealizować. Istnieje ogromna szansa, że rozpoczęcie studiów w UK będzie na wyciągnięcie ręki!

Mam taką nadzieję! Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów!

Link do zarezerwowania bezpłatnej konsultacji:

https://calendly.com/edunetworkcentre/30min

Edu Network Centre LTD

https://edunetworkcentre.co.uk/