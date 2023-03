Jak zostać opiekunką do dzieci w Wielkiej Brytanii? Rząd brytyjski uruchamia dotacje na rozpoczęcie działalności

W trakcie ogłaszania wiosennego budżetu kanclerz Jeremy Hunt poinformował o tym, że rząd będzie przyznawał finansowe granty osobom, które zechcą rozpocząć działalność w zakresie opieki nad dziećmi. Kwoty wsparcia są wysokie, ponieważ dochodzą nawet do £1200. Co zatem należy zrobić, by zostać profesjonalną opiekunką/opiekunem do dzieci w Wielkiej Brytanii?

Atrakcyjne granty na rozpoczęcie działalności w zakresie opieki nad dziećmi

W Wielkiej Brytanii istnieje poważny problem w zakresie opieki nad dziećmi – żłobki i przedszkola są obecnie horrendalnie drogie, a na rynku brakuje prywatnych opiekunów do dzieci, którzy mogliby zapełnić luki tam, gdzie system nie daje sobie rady. Świadomy tych braków rząd Rishiego Sunaka wyszedł właśnie naprzeciw potrzebom rodziców i zaproponował atrakcyjne granty dla osób przymierzających się do rozpoczęcia działalności w charakterze opiekunki/opiekuna do dzieci. Przy okazji prezentowania wiosennego budżetu kanclerz Jeremy Hunt ogłosił uruchomienie dotacji na rozpoczęcie działalności dla osób, które chcą zostać zarejestrowaną w Ofsted opiekunką/zarejestrowanym w Ofsted opiekunem do dziecka oraz dla osób, które usługi te chcą świadczyć po dołączeniu do wyspecjalizowanej agencji. W pierwszym przypadku kwota grantu ma wynieść £600, a w przypadku osób, które zdecydują się na rozpoczęcie kariery w agencji opieki nad dziećmi - £1200.





Warto zaznaczyć, że w UK jest pewna istotna różnica, jeśli chodzi o opiekunki do dziecka i nianie. Różnica ta polega na tym, że niania może opiekować się jedną lub dwiema rodzinami jednocześnie, a opiekunka do dzieci może świadczyć swoje usługi dla większej liczby rodzin.

Jak zostać opiekunką do dziecka w UK?

Na wstępie zauważmy, że wynagrodzenie z tytułu świadczenia opieki nad dziećmi można otrzymać będąc nianią, opiekunką do dzieci, opiekunką do dzieci pod nieobecność rodziców (zwykle chodzi tu o kilka godzin) lub po prostu przyjacielem rodziny. W większości takich przypadków nie trzeba się nigdzie rejestrować.

Zgodnie jednak z wytycznymi rządu obowiązkiem rejestracji objęte są osoby, które:

sprawują opiekę nad dziećmi poniżej 8. roku życia;

sprawują opiekę nad dziećmi dłużej niż przez dwie godziny dziennie;

sprawują opiekę nad dziećmi we własnym domu;

otrzymują wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi.

Dodajmy też, że wymóg rejestracji istnieje, gdy opiekunka do dzieci spełnia wszystkie powyższe kryteria.

Rejestracji dokonujemy w Ofsted lub w wyspecjalizowanej agencji opieki nad dziećmi. Rejestracja nie jest możliwa w przypadku osób, które:

nie mają ukończonych 18 lat;

są spokrewnione z wszystkimi dziećmi, którymi się opiekują;

nie mają zezwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii;

mają zakaz pracy z dziećmi;

zostały pozbawione prawa do opieki nad dziećmi;

już wcześniej otrzymały odmowę w zakresie rejestracji lub ich rejestracja została anulowana - chyba że było to spowodowane nieuiszczeniem opłaty rocznej;

opiekują się dziećmi w domu, w którym mieszka lub pracuje osoba pozbawiona prawa do opieki nad dziećmi.

Jak zostać nianią w UK?

Osoby, które chcą pracować w charakterze niani lub au pair, również muszą zarejestrować się w Ofsted. Przypomnijmy jednak, że niania może jednocześnie opiekować się dziećmi w ich własnym domu w maksymalnie dwóch rodzinach. Tutaj także należy spełniać więcej wymogów – trzeba mieć szkolenie z pierwszej pomocy, szkolenie w zakresie opieki nad dziećmi prowadzone przez lokalny council, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zaświadczenie o nieskazitelnym charakterze (wydawane przez ambasadę w przypadku mieszkania za granicą w ciągu ostatnich pięciu lat) oraz zaświadczenie o niekaralności DBS (Disclosure and Barring Service check).

Ile kosztuje rejestracja?

Opłaty rejestracyjne są różne dla niań i opiekunek do dzieci i mogą wynosić od £35 do £103. Wydanie zaświadczenia o niekaralności DBS i kontrole w zakresie stanu zdrowia to kolejny koszt rzędu ok. £40 rocznie. A trzeba jeszcze doliczyć koszty szkoleń i polis ubezpieczeniowych.

Po złożeniu wniosku o rejestrację, Ofsted sprawdzi przeszłość kandydata u władz lokalnych, sprawdzi ewentualne, załączone referencje i nada kandydatowi numer referencyjny. W przypadku opiekunów do dzieci inspektor sprawdzi tożsamość i kwalifikacje kandydata — w tym kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy. Poza tym weryfikacji będzie podlegał dom kandydata – czy jest, wraz z ogrodem, bezpieczny dla dzieci. Wreszcie inspektor sprawdzi wymagania z zakresu Early Years Foundation Stage (EYFS) i czy kandydat wie, jak je stosować w praktyce. W przypadku obcokrajowców, weryfikacji podlega też poziom angielskiego.



