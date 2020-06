Jak zorganizować pogrzeb w Anglii w czasie lockdown? O czym należy pamiętać?

Od 1 czerwca Wielka Brytania weszła w kolejną fazę luzowania lockdownu, co z kolei ma wpływ nie tylko na otwarcie szkół dla naszych dzieci, spotkania ze znajomymi i powrót do pracy, ale także na to, jak żegnamy się ze swoimi nieżyjącymi bliskimi. O czym należy zatem pamiętać organizując pogrzeb w czasie lockdownu?

Wraz z wprowadzeniem restrykcji dotyczących lockdownu 23 marca, zorganizowanie pogrzebu na Wyspach stało się o wiele trudniejsze. Obecnie brytyjski rząd zadecydował o przejściu już do drugiego etapu zmniejszania restrykcji, dlatego pewne kwestie uległy zmianom.

Jak zorganizować pogrzeb w Anglii?

Od 1 czerwca regulacje w sprawie lockdownu zostały poluzowane, co też zmienia wiele w kwestii organizacji pogrzebu w Anglii. Najważniejszą z nich jest ta dotycząca zgromadzeń. Zgodnie z decyzją rządu dozwolone są już spotkania w miejscach publicznych i prywatnych na otwartym powietrzu – w tym przypadku np. cmentarzu - w grupach do maksymalnie 6 osób, które nie mieszkają razem.

Z kolei w przestrzeniach zamkniętych – np. w domu pogrzebowym – można przebywać, ale tylko pod warunkiem, że jest to konieczne np. przy przejściu na otwartą przestrzeń. W obu przypadkach konieczne jest zachowanie 2-metrowego dystansu społecznego.

Wyjątki dotyczące pogrzebów

Zgodnie z postanowieniem rządu takie ceremonie jak chrzest czy ślub zostały objęte zakazem i nie można ich organizować w czasie lockdownu, jednak wyjątek stanowią pogrzeby, które powinny być organizowane wyłącznie z uwzględnieniem uczestnictwa najbliższej rodziny zmarłego.

Jakie wprowadzić zabezpieczenia?

Jak mówi Artur Galla z domu Polskiego Domu Pogrzebowego:

- W przypadku chowania osób, które zmarły w wyniku koronawirusa, pracownicy zakładu pogrzebowego bezwzględnie muszą stosować zabezpieczenia w postaci maseczek, rękawiczek, a czasem nawet odzieży ochronnej, co zaleciło Public Health England i co mamy na uwadze zarówno podczas prowadzonych przygotowań oraz samych ceremonii pogrzebowych.

Transmisje z pogrzebów

Zgodnie z rekomendacją Kościoła Anglii dotyczącą ceremonii pogrzebowych, członkowie rodziny i bliscy zmarłego mogą przeprowadzić transmisję online z takiego pożegnania dla tych osób, które chciały uczestniczyć w pogrzebie, jednak nie mogły.