Jak znaleźć tanie loty poniżej 50 funtów w Ryanairze, EasyJet i innych liniach?

W lecie tego roku nie będą już obowiązywały podróżnych restrykcje covidowe, dlatego mieszkańcy Wysp mogą śmiało rezerwować loty na wakacje. Największym ograniczeniem są jednak finanse ze względu na trwający kryzys. Jak zatem ominąć ten problem i znaleźć tanie loty?

Linie lotnicze zdają sobie sprawę z większego zainteresowania podróżami w tym roku u mieszkańców Wysp i, aby jeszcze bardziej ich zachęcić do rezerwacji biletów, kuszą przecenami.

Jak znaleźć tanie bilety lotnicze?

Szukając lotów w przystępnych cenach, warto wziąć pod uwagę pewne zasady. Do jednych z nich należy czas oraz daty lotów. Zgodnie z najnowszymi badaniami w temacie najlepszym czasem na rezerwację lotów krajowych jest wrzesień. Oczywiście ceny mogą się różnić od siebie w zależności od tego, dokąd się wybieramy.

Jeśli chcemy udać się w podróż do Afryki lub Oceanii, prawdopodobnie najtańsze bilety znajdziemy w styczniu, ale powinniśmy unikać lipca, kiedy to ceny do tych rejonów gwałtownie rosną.

Najlepszym czasem na lot do Azji, pod kątem przystępności cenowej jest styczeń lub wrzesień, co pozwala zaoszczędzić nawet setki funtów w porównaniu z biletami na maj i czerwiec.

Musimy wziąć również pod uwagę to, że ceny biletów mogą wzrosnąć do danej destynacji ze względu na konkretne wydarzenia, jak np. festiwal czy duża konferencja, święta religijne itp.

Jeśli chodzi o najtańszą porę dnia na lot, to warto szukać biletów poza godzinami szczytu, we wtorki, środy i soboty.

Najlepszy czas na rezerwację biletów lotniczych

Okazuje się, że podróżni, którzy szukają lotów we wtorek o północy, oszczędzają około 6 proc. przy zakupie biletów, co czyni tę porę tygodnia najtańszą do rezerwacji. Ponadto badania wykazały, że kupujący płacą o około 3 proc. wyższe ceny za bilety lotnicze w piątki około godziny 3 nad ranem, więc najlepiej unikać szukania lotów w tym czasie pod koniec tygodnia.

Pomoc linii lotniczych w szukaniu tanich lotów

Wiele linii lotniczych – jak Ryanair, easyJet, TUI i British Airways – dają podróżnym narzędzia na swoich stronach internetowych, które pomagają w znalezieniu tańszych biletów. Często także same reklamują kody rabatowe i wyprzedaże na loty przez cały rok, a wielu z nich obecnie reklamuje letnie promocje.

Porównywarki cen lotów

Znanym powszechnie rozwiązaniem są witryny z porównywarkami lotów i witryny z rezerwacjami. Często są one łatwym sposobem na uzyskanie przeglądu cen lotów i znalezienie najbardziej odpowiadającej nam oferty.

Eksperci radzą jednak, aby korzystać z paru stron porównawczych i nie ograniczać się tylko do jednej, gdyż konkretne strony mogą nie przeszukiwać tych samych biur podróży, czy tych samych linii lotniczych.