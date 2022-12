Jak zminimalizować ryzyko wystąpienia kaca w Sylwestra – oto pięć skutecznych sposobów

Zabawa Sylwestrowa już tuż tuż, dlatego warto jest się dobrze przygotować na całonocne szaleństwo. Istnieje przynajmniej kilka sposobów na zminimalizowanie kaca w Sylwestra – warto z nich skorzystać!

Unikaj picia alkoholowych napojów z bąbelkami

Choć najczęściej wybieranym napojem alkoholowym na przywitanie Nowego Roku jest pełen bąbelków szampan, to tak naprawdę w Sylwestrową noc w ogóle nie powinno się go tykać. Inne zresztą gazowane napoje alkoholowe też nie są wskazane. Ograniczenie picia alkoholi z bąbelkami znacząco zwiększa prawdopodobieństwo obudzenia się bez bólu głowy na drudzi dzień rano. „Naukowcy z HPRU Medical Research Centre w Guildford poczęstowali ochotników szampanem gazowanym i niegazowanym. Ci, którym podano bąbelki, szybciej się upijali – informuje na Instagramie dietetyczka dr Megan Rossi z Queensland w Australii. I dodaje: „To dlatego, że bąbelki powodują szybsze wchłanianie alkoholu do krwioobiegu, wyprzedzając zdolność wątroby do trawienia go z taką szybkością. Im wyższe jest stężenie alkoholu we krwi, tym większe jest jego toksyczne działanie”.





Przygotuj na ciężką noc swoje bakterie jelitowe

Choć mało kto o tym myśli, przed szaloną Sylwestrową nocą warto jest zadbać o stan swoich jelit. To znaczy, mówiąc najogólniej, odpowiednio przygotować na picie alkoholu swoje bakterie jelitowe, by mogły spełniać swoją ochronną funkcję. „Jeśli Twoje bakterie jelitowe są w dobrym stanie, to bardziej prawdopodobne jest, że będą wytwarzać więcej kwasu masłowego, który pomoże Twojemu organizmowi lepiej znieść działanie alkoholu” – radzi dr Rossi. A dla wspomożenia jelit ekspertka zaleca zaleca zjedzenie przed i po każdej imprezie „odżywczego dania bogatego w rośliny, na przykład grecką fasolkę po bretońsku”, która „zaspokoi również apetyt na sól i węglowodany na kacu”.

Zjedz coś zanim zaczniesz pić alkohol

Szykując się na imprezę Sylwestrową, ludzie często zapominają, by zjeść coś zanim zaczną pić. A przecież jest to najprostszy sposób na to, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia uciążliwego kaca na drugi dzień. Warto jest spożyć coś odżywczego i najlepiej nieco tłustszego na godzinę lub dwie przed wypiciem pierwszego drinka. „Nadaj priorytet jedzeniu przed piciem i wieczorem zawsze najpierw coś zjedz, aby spowolnić wchłanianie alkoholu i dać wątrobie szansę nadążyć [za procentami]” – mówi dr Rossi. I dodaje, że warto jest także postawić na posiłek bogaty w białko.

Uważaj na mieszanki ze sztucznymi słodzikami

Bardzo złe dla naszej wątroby są też wszelkie miksy ze sztucznymi słodzikami. „Badanie przeprowadzone na Northern Kentucky University wykazało, że jeśli pijesz wódkę i dietetyczny napój gazowany lub wódkę i zwykły napój gazowany, to wersja „dietetyczna” faktycznie prowadzi do 25 proc. wyższego stężenia alkoholu we krwi” – informuje dr Rossi. I radzi, żeby zamiast sztucznych napojów zrobić sobie po prostu wodę sodową z dodatkiem mrożonych owoców – na przykład jagód. „To, dzięki zawartości wody, jeszcze bardziej spowolni wchłanianie alkholu” - mówi.

Nawadniaj się przez całą noc

Obok zjedzenia czegoś przed przystąpieniem do picia alkoholu, jedną z najważniejszych rzeczy, o których trzeba pamiętać, jest regularne nawadnianie organizmu. Co to dokładnie oznacza? Otóż jest to bardzo proste – wystarczy co jakiś czas, między jednym drinkiem a drugim, wypić szklankę wody. Więcej wody należy wypić także przed i po szalonej Sylwestrowej nocy, natomiast w razie wystąpienia kaca warto jest uzupełnić elektrolity, czyli wypić napój zawierający m.in. potas.

Ile alkoholu można bezpiecznie spożywać w ciagu dnia?

Na koniec przytaczamy Wam ciekawe badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego dotyczące spożywania bezpiecznej ilości alkoholu w ciągu dnia. Wykazało ono, że ilość alkoholu, która może stanowić zagrożenie zdrowotne dla młodszych mężczyzn, jest niższa niż sądzono. Dość szokujące wyniki wskazują, że mężczyźni do 39. roku życia, jeśli piją alkohol często i regularnie, nie powinni dziennie pić więcej niż jeden mały shot piwa o pojemności zaledwie 38 ml. Kobiety w tym samym przedziale wiekowym mogą pić nieco więcej - dwie stołowe łyżki wina lub 100 ml piwa dziennie. Badanie okazało się drastycznie niezgodne z aktualnymi wytycznymi NHS w kwestii bezpiecznych dla zdrowia dawek alkoholu przyjmowanych regularnie. Przypomnijmy, że obecne zalecenie dla Brytyjczyków głosi, że należy unikać regularnego picia alkoholu przekraczającego 14 jednostek tygodniowo, czyli sześć litrów piwa o średniej mocy lub 10 małych kieliszków słabszego wina.

Wiele zmienia się od momentu przekroczenia 40. roku życia. Badanie wskazało, że dla osób z grupy 40-64 lata, bezpieczne jest dzienne spożywanie 1-2 standardowych drinków. Co więcej, takie umiarkowane i kontrolowane picie po czterdziestce może być nawet korzystne - do pewnego stopnia zmniejszając ryzyko związane z chorobami serca, udarami czy cukrzycą. Z kolei dla osób powyżej 65. roku życia ryzyko „utraty zdrowia spowodowane spożyciem alkoholu” jest osiągane dopiero od czwartego standardowego drinka.



