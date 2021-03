Jak zmienić pre-settled na settled status? Podpowiadamy

Kto kwalifikuje się do pre-settled status?

Fot. Getty

Już od jakiegoś czasu posiadasz pre-settled status i zastanawiasz się w jaki sposób zamienić go na pełny settled status? Podpowiadamy, jak i kiedy się do tego zabrać.

Brytyjski system osiedleńczy dla obywateli UE zawiera dwie opcje dla osób aplikujących - stały oraz tymczasowy status zasiedlenia w Wielkiej Brytanii. Kto kwalifikuje się do pre-settled status? Kiedy i jak zmienić pre-settled na settled status?

Kiedy otrzymam pre-settled status?

Pre-settled status otrzymasz najprawdopodobniej, jeśli nie mieszkałeś w UK bez przerwy przez co najmniej 5 lat. Warunkiem otrzymania statusu jest jednak zamieszkanie w Wielkiej Brytanii przed końcem 2020 roku - który to fakt trzeba móc udowodnić dokumentami zadowalającymi Home Office. Przykładowe dokumenty to rachunki za energię, zaświadczenia o wizytach lekarskich, zaświadczenia o zarobkach (np. payslipy), dokumenty z councilu. Należy pamiętać, że settled status przyznawany jest tylko na dwa lata.

Kiedy otrzymam settled status?

Settled status otrzymasz najprawdopodobniej, jeśli:

wprowadziłeś się do UK nie później niż 31 grudnia 2020 roku;

mieszkałeś w UK bez przerwy przez co najmniej 5 lat.*

*Pięć lat ciągłego pobytu oznacza, że przez 5 lat z rzędu przebywałeś w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 6 miesięcy w każdym 12-miesięcznym okresie, z wyjątkiem:

jednego okresu nie dłuższego niż 12 miesięcy, gdy byłeś nieobecny w UK z bardzo ważnego powodu (np. narodziny dziecka, poważna choroba, nauka, szkolenia zawodowe, mianowanie do pracy za granicą itd.)

obowiązkowa służba wojskowa dowolnej długości.

Jak zmienić pre-settled na settled status?

Jeśli posiadasz pre-settled status, ale spełniasz już warunki do pełnego settled status, możesz zmienić tymczasowy status zasiedlenia w UK na status stały. Jak czytamy na oficjalnych stronach rządowych: „Możesz złożyć wniosek o zmianę statusu na settled, gdy tylko osiągniesz 5 lat nieprzerwanego pobytu. 5 lat liczy się od dnia, w którym po raz pierwszy przybyłeś do Wielkiej Brytanii. Nie musisz mieć statusu wstępnego osiedleńca przez 5 lat, aby złożyć wniosek [o pełny settled status - przyp. red.]”. Oznacza to, że jeśli spełniasz warunki na settled status, nie musisz najpierw posiadać pre-settled status - możesz od razu aplikować o stały status zasiedlenia.

Jeśli jednak wyrobiłeś najpierwsz pre-settled status, pamiętaj, że zmiana statusu z pre-settled na settled nie następuje automatycznie. Od strony technicznej na zmianę statusu są dwa sposoby. Po pierwsze, w celu zmiany statusu z tymczasowego na stały można wejść w aplikację, którą już wcześniej składałeś i na której podstawie uzyskałeś pre-settled status. W aplikacji powinien znajdować się link do aplikacji o settled status - link ten należy kliknąć i postępować dalej zgodnie z instrukcją. Drugim sposobem jest złożenie zupełnie nowej aplikacji o settled status. Należy jednak pamiętać, że aplikując zupełnie od nowa, będziesz musiał złożyć od nowa również wszystkie wymagane dokumenty.

Przy zmianie statusu z pre-settled na settled należy pamiętać, że jeśli posiadasz już pre-settled status, to o pełny status powinieneś aplikować jeszcze zanim wygaśnie Twój tymczasowy status zasiedlenia. W przeciwnym razie, stracisz prawo do pobytu i pracy w UK w okresie od zakończenia pre-settled status do przyznania Ci settled status. Więcej informacji znajduje się na stronach rządowych: SETTLED STATUS.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SETTLED STATUS? POBIERZ PORADNIK>>