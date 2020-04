Jak złożyć odwołanie w czasie pandemii, gdy twoje dziecko nie dostało się do szkoły podstawowej?

Aby jednak możliwe było rozpatrzenie odwołań rodziców, muszą zostać zmienione regulacje, aby dostosować je do sytuacji związanej z pandemią.

Zapadła decyzja w sprawie przyjęcia dzieci do szkół podstawowych.

Podano już informacje na temat przyjęcia dzieci do szkół podstawowych, co z kolei dla niektórych rodziców wiąże się z koniecznością złożenia odwołania, jeśli ich podanie nie zostało rozpatrzone pozytywnie. Jak jednak to zrobić w czasie obecnie trwającej pandemii, gdy placówki są zamknięte?

Po złożeniu w styczniu aplikacji o przyjęcie dzieci do szkół podstawowych, rodzice i ich pociechy otrzymali w czwartek decyzje w tej kwestii. Wielu najmłodszych nie będzie miało jednak możliwości rozpoczęcia edukacji w placówkach, które wybrali ich rodzice. Co zatem zrobić, jeśli chcemy złożyć odwołanie od wydanej decyzji?

Przeczytaj też: Szkoły podstawowe w UK zostaną otwarte w przyszłym miesiącu?

Sprawa jest o tyle skomplikowana, że normalnie takie odwołania rozpatrywane są przez określony zespół w danych placówkach, jednak ze względu na kryzys związany z koronawirusem, szkoły pozostają zamknięte do odwołania.

Na stronie rządowej pojawiła się informacja, że z uwagi na pandemię, odwołania nie będą rozpatrywane w przyjęty do tej pory sposób, gdyż łamałoby to obecnie restrykcje związane z lockdown.

Stwierdzono jednak, że rodzicom nie może zostać odebrane prawo do złożenia odwołania w żadnej szkole, która odmówiła przyjęcia do siebie ich dziecka. W związku z tym zostaną wprowadzone zmiany regulacyjne, które wejdą w życie 24 kwietnia 2020 roku.

Nowe regulacje mają poluzować niektóre obecne wymogi, które przedstawione są w School Admission Appeals Code 2012, aby umożliwić organom przyjmującym rozpatrzenie odwołań rodziców w innym trybie niż zazwyczaj. Regulacje muszą zostać dostosowane do obecnej sytuacji związanej z pandemią, a na stronie rządowej istnieje zapewnienie, że rodzice nie stracą prawa do odwołania.

W każdym liście, który otrzymał rodzic z decyzją o przyjęciu dziecka do danej placówki szkolnej, znajduje się też informacja, w jaki sposób złożyć od tej decyzji odwołanie. Każdy ma na to 20 dni.

Polecane: E-learnig w trakcie lockdownu pozbawia dostępu do edukacji tysiące biednych dzieci w UK