Jak zgłosić chęć przyjęcia do domu uchodźców z Ukrainy? Sprawdź, jak działa brytyjski program Homes for Ukraine

Kto może przyjąć uchodźcę do domu w UK?

Wystartował rządowy program "Homes for Ukraine".

Brytyjskie władze uruchomiły program „Homes for Ukraine” – „Domy dla Ukrainy”, który ułatwia Brytyjczykom przyjmowanie uchodźców do własnych domów. Jak zgłosić chęć udziału w tym programie?

Według wstępnych oczekiwań, z powodu wojny w Ukrainie do Wielkiej Brytanii może uciec kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich uchodźców. Program „Homes for Ukraine” obejmuje tych uchodźców, którzy nie mają krewnych w Wielkiej Brytanii i jak na razie brytyjskie władze nie wyznaczyły górnego limitu liczby uchodźców, którzy mogą zostać przyjęci i zakwaterowani w UK. Jak zgłosić chęć przyjęcia uchodźców do własnego domu?

W programie pomocowym może wziąć udział każdy mieszkaniec Wielkiej Brytanii, bez względu na narodowość. Jedynym warunkiem jest posiadanie co najmniej 6-miesięcznego prawa pobytu w UK, ponieważ zgodnie z założeniem programu, osoba zgłaszająca się na gospodarza uchodźców, musi mieć możliwość goszczenia ich przez co najmniej pół roku – w domu, w którym sama mieszka lub w innej nieruchomości, jeśli taką dysponuje.

Każdy kto spełnia ten warunek i chciałby dać dach nad głową uchodźcom, powinien złożyć wniosek poprzez stronę rządową https://homesforukraine.campaign.gov.uk/. Chęć przyjęcia uchodźców z Ukrainy mogą zgłaszać zarówno prywatne osoby, jak też organizacje charytatywne, a także firmy i stowarzyszenia.

Czy gospodarze muszą wcześniej znać uchodźców, których mają przyjąć?

Z programu będą mogli skorzystać uchodźcy posiadający ważny paszport ukraiński, będą mogli złożyć online wniosek wizowy. Przyspieszenie całego procesu następuje, jeśli uchodźca wstanie wskazać osoby mieszkające w UK (z nazwiska), które chcą przyjąć ich pod swój dach. Oznacza to, że najłatwiej będzie tym gospodarzom i uchodźcom, którzy już się wzajemnie znają.

Z kolei ci gospodarze, którzy nie znają osobiście nikogo uciekającego z Ukrainy, mogą zarejestrować swoją gotowość pomocy na stronie rządowej. Oznacza to, że wcześniejsza znajomość między uchodźcą a brytyjskim gospodarzem nie jest konieczna do udziału w programie „Homes for Ukraine”, ale może przyspieszyć i ułatwić cały proces.

Brytyjskie władze odpowiadają za przeprowadzenia dokładnej kontroli bezpieczeństwa wśród osób ubiegających się o zakwaterowanie. Uchodźcy, którzy nie posiadają ważnego paszportu, będą musieli udać się do centrum wizowego i dopiero po załatwieniu formalności tam, będą mogły wjechać do UK. Brytyjskie centra wizowe działają w wielu europejskich państwa – w tym w Polsce.