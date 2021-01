Jak zdać za pierwszym razem egzamin z języka angielskiego na brytyjskie obywatelstwo? [WIDEO]

Oto wszystko, co musisz wiedzieć na temat egzaminu z języka angielskiego!

Jak skutecznie przygotować się do testu z języka angielskiego?

Czy starasz się o brytyjskie obywatelstwo, czeka cię egzamin z języka angielskiego i nie wiesz jak się za to zabrać? Spokojnie, mamy coś specjalnie dla ciebie! Dzięki obejrzeniu tego filmiku dowiesz się wszystko co musisz wiedzieć, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i nerwy!

Według niektórych znacznie lepszym rozwiązaniem kwestii stałego pobytu w UK jest nie zapewnienie sobie "settled status", ale uzyskanie brytyjskiego obywatelstwo. Paszport UK ma liczne przewagi na programem EU Settlement Scheme po 2021 roku - jest przyznawany bezterminowo, uprawnia do udziału w wyborach w UK, zapewnia automatyczne brytyjskie obywatelstwo dla naszych dzieci oraz zwalnia nas z konieczności posiadania wiz do większości krajów na świecie.

Jednym z elementów starania się o brytyjskie obywatelstwo jest zdanie egzaminu ze znajomości języka angielskiego. I właśnie to jest tematem poniższego filmu. Popularna polska vlogerka wzięła na warsztat ten temat i rozłożyła go na czynniki pierwsze. Z rzeczonego nagrania dowiecie się kto jest zwolniony z testu, poznasz ogólne informacje o egzaminie i zobaczysz jak wyglądają jego obie części.

Zapraszamy do oglądania:

Mamy nadzieję, że powyższy materiał okazał się dla Was pomocny! Jeśli już wkrótce czeka Was egzamin z języka angielskiego na brytyjskie obywatelstwo to życzymy Wam powodzenia i trzymamy kciuki. Dacie radę!

Po więcej filmików autorstwa Violetty zapraszamy na jej kanał na YouTubie - jeśli Wam się spodobają to możecie "zostawić suba", czyli zasubkrybować kanał.

Redakcja zastrzega, iż powyższy materiał wideo jest wyrazem osobistych przekonań jego autora/autorki i nie reprezentuje poglądu redakcji "Polish Express". Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego treść.

