Na co należy zwrócić uwagę, o czym rozmawiać?

Jak zaprzyjaźnić się z Brytyjczykiem? Czy dla obcokrajowca jest to w ogóle możliwe? Poniżej podpowiadamy wam, co zrobić, by zwiększyć swoje szanse na zaprzyjaźnienie się z Wyspiarzami.

Brytyjczycy słyną ze swojej powściągliwości, dlatego przyjeżdżając na Wyspy z innego kraju może nam być trudno do nich dotrzeć. Ale i na Brytyjczyków można znaleźć sposób, a pomóc może w tym nie tylko znajomość podstawowych zasad społecznych obowiązujących w UK, ale też na przykład znajomość tematów, które warto jest poruszać albo których należy unikać, by nie narazić się na niechęć ze strony Wyspiarzy. A o przyjaźń z Brytyjczykami warto podczas swojego pobytu w UK zadbać – w końcu nie po to się wyjeżdża za granicę, żeby spędzać czas wolny wyłącznie ze swoimi krajanami.

Jak zaprzyjaźnić się z Brytyjczykiem? Zobacz kilka cennych wskazówek

1. Naucz się rozmawiać o pogodzie

Brytyjczycy kochają rozmawiać o pogodzie albo, mówiąc jeszcze konkretniej, narzekać na „wiecznie niesprzyjające” warunki atmosferyczne. Rozmowa o pogodzie to na Wyspach klasyczny starter konwersacji, który obcokrajowiec powinien szybko opanować. Dla osiągnięcia biegłości warto zapamiętać kilka wyrażeń, takich jak: „Nice weather for a barbecue!” (gdy pogoda rzeczywiście się udała – jest ciepło i słonecznie) lub „Lovely day, isn’t it?” (gdy pada i trzeba to wyrazić z odrobiną typowego, brytyjskiego sarkazmu).

2. Wyjdź na drinka

Brytyjczycy uwielbiają przesiadywać w pubach i rozmawiać, trzymając w ręku kufel piwa. Oczywiście nie od każdego wymagane jest, by lubił alkohol, ale wizyta w pubie ma na celu przede wszystkim spędzenie czasu wspólnie z innymi ludźmi. Z kolei popołudniami warto jest zaprosić Brytyjczyka na typową, popołudniową herbatę i owsiane ciasteczka – tzw. „cuppa and biscuit”.

3. Rozmawiaj o sporcie

Brytyjczycy kochają sport, a zwłaszcza jego oglądanie. Piłka nożna, rugby, tenis, krykiet – jest kilka dyscyplin, które Wyspiarze lubią szczególnie. Tematy sportowe natychmiast zjednują obcokrajowcom sympatię Brytyjczyków i są świetne na rozruszanie rozmowy z obcymi.

4. Naucz się okazywania życzliwości i często przepraszaj

Brytyjczycy starają się być nadzwyczaj uprzejmi i przepraszają praktycznie za wszystko. Nawet, gdy nie czują się winni albo odpowiedzialni za jakieś działanie, to i tak przepraszają, bo tak wypada. Badania pokazują, że przeciętny Brytyjczyk, w ciągu całego swojego życia, wypowiada słowo „przepraszam” nawet 200 000 razy. Warto jest się zatem nauczyć tej brytyjskiej uprzejmości, ponieważ w przeciwnym razie możemy zostać odebrani na Wyspach jako osoby zarozumiałe, nieuprzejme i osoby, z którymi nie warto jest wchodzić w głębsze interakcje.