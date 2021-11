Jak zapewnić sobie i rodzinie poczucie bezpieczeństwa w najtrudniejszym okresie życia?

Jest wiele rodzajów ubezpieczeń, jednak ich wybór nie może być przypadkowy i powinien być dostosowany do sytuacji danej osoby i blisko odzwierciedlać nasze potrzeby i priorytety. O to, jakie ubezpieczenie wybrać, co ma największy wpływ na kwotę ubezpieczenia postanowiliśmy zapytać doradcę hipotecznego z Milton Keynes, który postanowił nam ujawnić przydatne wskazówki dotyczące ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenie na życie jest bardzo istotne i może pomoc nam lub naszej bliskiej rodzinie przejść przez bardzo trudny i wymagający okres. W życiu zdarzają się różne sytuacje. Nie wszystkie będziesz w stanie przewidzieć. Dlatego warto jest wziąć pod uwagę posiadanie polisy, która choć w częściowo może nam dać poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Na rynku brytyjskim dostępne są różne opcje ubezpieczeń personalnych:

Ubezpieczenie na życie

Jest wypłacane w przypadku śmierci. Dzięki temu ubezpieczeniu jesteś w stanie zapewnić byt swojej rodzinie po śmierci.

To prawda, że większość ubezpieczeń na życie jest wypłacanych dopiero w momencie, gdy dochodzi do czyjejś śmierci, jednak większość firm ubezpieczeniowych oferuje większy zakres działań.

Do ubezpieczenia na życie automatycznie dodawane jest świadczenie z tytułu nieuleczalnej choroby (terminal illness). Jest to opłacalne, jeśli zdiagnozowano u Ciebie chorobę, która oznacza, że nie oczekuje się, że będziesz żyć dłużej niż 12 miesięcy. W takiej sytuacji Ty i Twoi bliscy możecie otrzymać potrzebne wsparcie finansowe po wystawionej diagnozie lekarskiej.

Jeśli szukasz innego rodzaju ubezpieczenia, możesz również rozważyć:

Ubezpieczenie od chorób krytycznych

W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia otrzymasz jednorazową, nieopodatkowaną kwotę, jeśli zdiagnozowano u Ciebie poważną chorobę. Każda firma ubezpieczeniowa ma własną listę chorób krytycznych, jakie obejmują, ale są to głównie różne rodzaje raków, nowotworów, wylew, zawał, zatrzymanie akcji serca, przeszczepy organów, niewydolność nerek lub wątroby, utrata słuchu, stwardnienie rozsiane.

Posiadanie ubezpieczenia sprawi, że unikniesz zmartwień finansowych i skoncentrujesz się na swoim zdrowiu. Kolejną opcją zabezpieczenia jest:

Ubezpieczenie dochodu (Income Protection)

Wypłaca nieopodatkowany zamiennik wypłaty w przypadku, gdy nie jesteś w stanie wykonywać swojego zawodu ze względu na chorobę, wypadek lub uraz. Ubezpieczenie dochodu nie wypłaca od pierwszego dnia zwolnienia. W trakcie aplikacji wybieramy tak zwany ‘deferred period’, co oznacza, że dopiero po tym okresie firma zacznie wypłacać daną kwotę miesięczną.

Im dłuższy ten okres, tym tańsza opłata za produkt. Przykładem tutaj może być pracownik biura, którego pracodawca oferuje 3 miesiące pakietu chorobowego. W tej sytuacji możemy zaaplikować o produkt, który zacznie wypłacać dopiero po 3 miesiącach. Załóżmy, że taki pracownik pójdzie na zwolnienie lekarskie na 12 miesięcy ze względu na długotrwały uraz.

Przez pierwsze 3 miesiące będzie otrzymywać pełne wynagrodzenie od swojego pracodawcy, a od miesiąca czwartego firma ubezpieczeniowa będzie wypłacała mu co miesiąc miesięczny benefit, o który ta osoba zaaplikowała.

Jeżeli ubezpieczenie dochodu jest dla Ciebie za drogie to świetnym rozwiązaniem będzie:

Mortgage and Rent Cover

Jest to nowy produkt na rynku, obecnie oferowany tylko przez firmę LV=. Jeśli wykupisz to ubezpieczenie i pojawią się okoliczności, z powodu których będziesz niezdolny do pracy i nie będziesz otrzymywał wynagrodzenia, LV= będzie wypłacał Ci równowartość Twojej hipoteki lub czynszu! Taki rodzaj ubezpieczenia da Ci gwarancję, że największe miesięczne zobowiązanie finansowe będzie pokryte przez LV=.

Teraz przejdźmy do tego, co tak naprawdę ma największy wpływ na kwotę ubezpieczenia?

Czynników mających wpływ na kwotę ubezpieczenia jest wiele, jednak dzisiaj chciałabym skupić się na tych najpopularniejszych, którymi są:

Wiek - im jesteśmy starsi, tym zwiększa się ryzyko zachorowalności na rożne choroby jak i ich powikłania

Zawód - firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę ryzyko związane z wykonywaniem danego zawodu, a co za tym idzie - prawdopodobieństwo wypadku lub urazu. Firmy ubezpieczeniowe dzielą zawody na 4 klasy ryzyka, gdzie klasa 1 to np. praca biurowa o niskim ryzyku, a klasa 4, to osoby pracujące na budowie albo kierowcy tirów, gdzie ryzyko (np. wypadków, urazów) jest wyższe.

Status osoby palącej/nasz tryb życia – ubezpieczenia dla osób palących albo uprawiających sporty ekstremalne są wyższe.

Choroby/historia rodzinna – czy na coś chorujemy? Czy bierzemy lekarstwa albo, czy jesteśmy obciążeni genetycznie jakimiś chorobami?

Jak i oczywiście kwota, na jaką chcemy się ubezpieczyć i czas trwania ubezpieczenia.

Na koniec chciałabym jeszcze dać 3 przydatne wskazówki dotyczące ubezpieczeń na życie:

1. Wybierz ubezpieczenie dopasowane do Ciebie i do Twoich potrzeb. Na rynku dostępnych jest wiele różnych typów ubezpieczeń, których zakup możesz rozważyć. Ubezpieczenie, które posiada Twój znajomy - singiel, może być niewystarczające lub nieodpowiednie dla Ciebie, Twojej żony i dwójki dzieci. Dlatego kluczowe jest zrozumienie danego produktu i tego, jak działa konkretna polisa i w jaki sposób wspomoże Cię lub Twoją rodzinę w sytuacji śmierci/choroby.

2. Upewnij się, że Twoje ubezpieczenie jest aktualne! Wiele czynników może zmienić się w Twoim życiu od czasu wykupienia polisy. Mogłeś zmienić pracę albo Twoja rodzina mogła się powiększyć. To tylko przykładowe sytuacje, w których warto przejrzeć warunki Twojego ubezpieczenia raz jeszcze i zastanowić się, czy na pewno obejmują one wszystkie ważne dla Ciebie aspekty i czy kwota ubezpieczenia na pewno będzie dla Ciebie satysfakcjonująca.

3. Nie szukaj świetnych okazji w porównywarkach internetowych. Strony oparte na porównaniu cen różnych polis są świetnym narzędziem, jeśli chcesz zorientować się, jakie produkty dostępne są na rynku. Jednak takie strony często nie uwzględniają wszystkich firm ubezpieczeniowych i pełnej oferty produktów. Wiele firm ubezpieczeniowych rezygnuje z korzystania z takich porównywarek, ponieważ często wiele informacji, których potrzebujesz przed podjęciem decyzji o wyborze polisy, nie jest tam uwzględnionych.

Zawsze jest lepiej omówić Twoją sytuację z doradcą ubezpieczeniowym i zaufać jego ekspertyzie.

