Jak zaoszczędzić na przejazdach koleją w UK?

Z dniem 2 stycznia w całej Wielkiej Brytanii nastąpiła podwyżka cen biletów kolejowych – w Anglii i Walii o 3,1 proc. a w Szkocji o blisko 3 proc. Poniżej prezentujemy 8 tricków, które pozwolą Wam nie dać się podwyżkom i które pozwolą nie wydawać fortuny na przejazdy koleją.

1. Zmień stację

Ile stacji możesz wybrać jako miejsce odjazdu? Jednym ze sposobów obniżenia ceny biletu jest odjazd z innej stacji, niż planowana. Jeśli na miejsce odjazdu wybierzesz jedną lub dwie stacje dalej, to cena biletu kolejowego może ulec znaczącej zmianie, zwłaszcza wtedy, gdy stacja ta będzie się znajdowała już poza ścisłym centrum miasta (a przez to już w innej, tańszej strefie). Do dalszej stacji można dojść na piechotę albo dojechać - autobusem lub rowerem.



2. Całkowicie zrezygnuj z przejazdów koleją

Czy na pewno musisz tak często korzystać z kolei? Na tej samej trasie (do rodziny, znajomych czy do pracy) może kursować także autobus. Podroż autobusem może być co prawda znacznie wolniejsza, a w pewnych godzinach można także utknąć w korkach, ale wybór alternatywnego środka transportu z pewnością pozytywnie odbije się na twoich finansach. Jeśli zaś cel twojej podróży znajduje się w odległości zaledwie kilku mil, to możesz swobodnie pojechać tam rowerem.

3. Rozłóż swoją podróż na odcinki

System naliczania opłat za przejazdy kolejowe jest w Wielkiej Brytanii bardzo skomplikowany. Często zdarza się więc, że na podróż z miejsca A do miejsca B opłaca się kupić dwa, a nawet trzy bilety, zamiast jednego, na przejazd bezpośredni. Na przykład zamiast kupować droższy bilet z Liverpoolu do Londynu, warto jest odbyć podróż używając dwóch biletów – jednego obejmującego przejazd z Liverpoolu do Crewe i drugiego z Crewe do Londynu.



4. Zarejestruj się w programie lojalnościowym i korzystaj ze zniżek

Każde przedsiębiorstwo kolejowe na terenie Wielkiej Brytanii oferuje swoim klientom szereg zniżek i promocji w ramach programów lojalnościowych. Vouchery często opiewają na 25 proc., a Virgin Trains oferuje na niektóre przejazdy nawet 40 proc. zniżki!



5. Zarejestruj się na stronach cashback i zbieraj nagrody pieniężne

Kupując bilety kolejowe przy pomocy stron cashback (np. TopCashback lub Quidco) można otrzymać liczne nagrody pieniężne – w postaci prowizji procentowej lub kwotowej. Prowizja najczęściej zależy od kwoty transakcji.





