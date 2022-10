Jak zaktualizaować swoje dane w brytyjskim systemie imigracyjnym, by nie stracić możliwości udowodnienia, że posiadamy settled status?

W jaki sposób możemy to zrobić?

Jeśli posiadamy settled lub pre-settled status, ważne jest, aby nasze dane kontaktowe, które podaliśmy przy składaniu wniosku w systemie, były aktualne, żeby na przykład uniknąć nieprzyjemnych sytuacji przy wjeździe do UK. Zmieniając adres zamieszkania, dane osobowe lub paszport niewiele osób pamięta o tym, że musimy je zaktualizować także w brytyjskim systemie imigracyjnym.

Składając wniosek o settled lub pre-settled status podawaliśmy swoje dane kontaktowe, które znajdują się już w systemie. Bardzo ważne jest, aby informacje te były aktualne i nie stracić dostępu do swojego konta, oraz nie narażać się w ten sposób na problemy lub stresujące sytuacje.

Jakie dane musimy zaktualizować?

Jeśli zmieniliśmy paszport lub na przykład dowód osobisty, musimy wprowadzić nowe dane do systemu. Podobnie w przypadku zmiany adresu zamieszkania, adresu e-mail, czy numeru telefonu.

Na jednej z grup na Facebooku któryś z użytkowników zapytał, czy przy zmianie paszportu u dziecka, konieczne jest także dokonanie zmiany:

„Witam, czy ktoś się orientuje jak to wygląda sprawa ze zmianą paszportu przy settled status? Moje dzieci będą miały nowe paszporty. Czy trzeba je gdzieś wysyłać czy tylko zmienić dane online?”

Oczywiście, jest to konieczne. Jak podano na brytyjskiej stronie rządowej – skorygować w systemie możemy (oprócz adresu zamieszkania, adresu e-mail, czy numeru telefonu) także:

- datę urodzenia,

- dodać drugie obywatelstwo (jeśli posiadamy),

- dodatkowy dokument potwierdzający naszą tożsamość,

- zmienić swoje zdjęcie (gdy nasz wygląd uległ dużej zmianie i może wystąpić problem ze zidentyfikowaniem nas na podstawie podanego wcześniej zdjęcia)

- dać komuś innemu dostęp do swoich wniosków wizowych, jeśli chcemy, aby osoba ta nam pomogła w złożeniu wniosku

- przekazać komuś innemu całkowity dostęp do konta UKVI (UK Visas and Immigration), jeśli założyliśmy konto w imieniu tej osoby.

Kto posiada konto UKVI?

Warto wyjaśnić, że konto UKVI (UK Visas and Immigration) posiadają osoby, które aplikowały albo o status zasiedlenia (settled status lub pre-settled status) lub osoby, które aplikowały o wizę i skorzystały z aplikacji „UK Immigration: ID Check”, aby zeskanować dokument tożsamości w telefonie.

Dlaczego aktualizacja danych w UKIV jest tak ważna?

Dopilnowanie tego, aby nasze dane w systemie UKIV były aktualne jest ważne z różnych powodów. Dzięki temu możemy:

- udowadniać swoje prawa dotyczące m.in. legalnego pobytu na Wyspach, dostępu do rynku pracy, czy służby zdrowia innym. Mogą to być pracodawcy lub osoby wynajmujące nam mieszkanie

- bycie w kontakcie z UKVI w sprawie decyzji, jeśli na nią czekamy – w przypadku, gdy nasze dane kontaktowe są nieaktualne, możemy tej decyzji nie otrzymać

- podróżować z aktualnym dokumentem tożsamości.

W przypadku, jeśli nie mamy aktualnego dokumentu tożsamości na swoim koncie UKVI, możemy mieć problem z przekroczeniem granicy podczas wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Jak aktualizować swoje dane dotyczące statusu zasiedlenia?

Wielu Polaków mieszkających na Wyspach zmienia adres zamieszkania raz na jakiś czas i wtedy też musimy pamiętać o zmianie w brytyjskim systemie imigracyjnym, aby adres w nim podany, był aktualny – podobnie jak nasz numer telefonu, czy adres e-mail.

Aktualizacja swoich danych w systemie UKIV nie jest trudna i dokonujemy tego drogą internetową. Należy wejść na stronę rządową „Update your UK Visas and Immigration account details” i kliknąć przycisk “Start now”. Następnie przeprowadzona zostanie wstępna weryfikacja naszych danych osobowych, a gdy w kolejnym kroku wprowadzimy kod weryfikacyjny, który zostanie do nas wysłany drogą SMS-ową lub mailową, pojawi się strona, na której dokonamy konkretnych zmian.

Musimy wybrać, czy zmieniamy dane kontaktowe czy dane osobowe, następnie – przy zmianie danych kontaktowych, system zapyta nas, czy zmiana dotyczy numeru telefonu, adresu mailowego czy adresu zamieszkania. Wybieramy konkretną opcję i wprowadzamy zmianę. Po otrzymaniu (na telefon) kodu autoryzacyjnego, wpisujemy go w odpowiednie pole i potwierdzamy przyciskiem „Submit”. Następnie powinniśmy otrzymać potwierdzenie o dokonanych zmianach i to wszystko.

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk i bądź na bieżąco z wiadomościami z UK!

Artykuły polecane przez Polish Express:

Ważna informacja od Ryanaira dla podróżnych, którzy muszą się odprawić online

100-kilogramowe koło odpadło z samolotu parę sekund po starcie [wideo]

Alarm na pokładzie Ryanaira przez złe samopoczucie pasażera. Tego samego dnia w innych liniach wielu pasażerów wymagało interwencji medycznej

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!