Jak podtrzymać dwujęzyczność dzieci po powrocie do Polski z UK? Oto kilka sprawdzonych sposobów

Fot. Getty

Dwujęzyczność polskich dzieci wychowywanych w Wielkiej Brytanii. Jak chronić umiejętności językowe dziecka po powrocie do Polski na stałe?

Wychowywanie dziecka od małego na emigracji ma co najmniej jedną niewątpliwą zaletę. Dziecko od początku uczy się dwóch języków jednocześnie, dzięki czemu staje się osobą dwujęzyczną. Czy jednak powrót z emigracji może okazać się destrukcyjny dla dotychczasowych umiejętności językowych dziecka? Jak zadbać o to, aby dwujęzyczność nie zniknęła?

O to właśnie zapytała jedna z zatroskanych polskich mam z UK na grupie powrotowej na Facebooku, która napisała:

„Dwujęzyczność u dzieci po powrocie

Jakie macie sposoby, aby małe dzieci nadal były dwujęzyczne po powrocie do Polski? Za dwa tygodnie wracam z UK do Polski z dwujęzycznym 6-latkiem i nie chcę, żeby zapomniał angielskiego. Czy u was dzieci chodzą na angielski z klasą?”