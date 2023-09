Praca i finanse Jak wysokie są zarobki Polaków na emigracji?

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Narodowy Bank Polski, zarobki Polaków na emigracji nadal pozostają wyższe, niż zarobki Polaków pracujących w Polsce. Osoby, które zdecydowały się na opuszczenie ojczyzny, zarabiają średnio ponad dwa razy, niż gdyby zostali w kraju.

Według oficjalnych statystyków NBP wcale nie mamy do czynienia z szerszym zjawiskiem powrotów Polaków z emigracji do kraju. Choć politycy partii rządzącej zapewniają, że tak właśnie jest, to dane składające się na publikację „Polacy pracujący za granicą w 2022 r. Raport z badania ankietowego” mówią coś zupełnie innego. Raport ten powstał na przełomie 2022 i 2023 roku. Miał formę ankietowego badania emigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Holandii.

Jakie płyną z niego główne wnioski? Analitycy Narodowego Banku Polskie zapewniają, że emigracje Polaków mają „coraz bardziej długookresowy charakter”. Co więcej, pomimo ogólnie niezbyt dobrej koniunktury gospodarczej, większości polskich emigrantów na zagranicznych rynkach pracy miewa się… coraz lepiej!

Najciekawsze wnioski z raportu NBP

Z perspektywy brytyjskiej warto zwrócić uwagę, iż (po raz kolejny, zresztą!) UK nie jest już wymarzonym kierunkiem emigracji dla Polaków sposobiących się do wyjazdu. Oczywistym powodem tej sytuacji jest wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych.

„W przypadku Wielkiej Brytanii, po jej wyjściu ze struktur Unii Europejskiej i związanych z tym utrudnień w dostępie do rynku pracy nowi emigranci z Polski stracili nim zainteresowanie” – jak napisano w raporcie. Jeśli nie UK, to zatem co? Głównie Niemcy i Holandia, właśnie.

Zarobki Polaków na emigracji są dwukrotnie wyższe niż w Polsce

W przypadku raportu NBP warto również zwrócić uwagę na to, co dla wielu osób jest najważniejsze, czyli kwestie finansowe. Jak wysokie są zarobki Polaków na emigracji? Jak mają się do zarobków Polaków w Polsce?

„Porównanie wysokości wynagrodzeń w wybranych sektorach gospodarki w krajach emigracji Polaków i w Polsce wskazuje na utrzymujące się ponad dwukrotne różnice w wynagrodzeniach brutto” – jak czytamy w raporcie.

Ile zarabiają Polacy na emigracji?

Jak to wygląda konkretnie? Opierając się na danych za rok 2022, w Niemczech polski imigrant zarabia minimalnie 2026 euro brutto miesięcznie, w Holandii 1815, a w UK — równowartość 1889 euro. Jednak, według deklaracji naszych rodaków na Wyspach zarabia się więcej. Co imigrant z Polski trzeci zarabia od 2000 do 2500 funtów brutto, a 7% – ponad 3000.

W Niemczech i Holandii z kolei zarabia się w przedziałach 2600, a 3000 euro oraz 2200-2600 euro. Aż 20 proc. ankietowanych może liczyć na wynagrodzenie w wysokości co najmniej 4000 euro.

