Jak wysoki mandat grozi za rzucenie niedopałka na ziemię?

Upuszczenie jednego nadpalonego papierosa może kosztować nawet 150 funtów, a odmowa podniesienia go z ziemi - 1000 funtów. Papierosy na ulicach, to dal większości z nas codzienny widok. Ale czy zastanawialiśmy się, jak wysoka może być kara za upuszczenie niedopałka?

Według "The Sun" na ulicach Londynu ląduje rocznie około sześć milionów niedopałków. Upuszczenie papierosa w miejscu publicznym jest przestępstwem w całej Wielkiej Brytanii i grozi za to wysoka grzywna. Jeśli zostaniesz przyłapany na upuszczeniu niedopałka, możesz nawet trafić do sądu, procesując się o grzywny przekraczające 1000 GBP.

Upuszczenie niedopałka należy do tej samej kategorii, co np. niesprzątnięcie psich odchodów. Minimalna kwota grzywny za upuszczenie papierosa wynosi 50 GBP, a maksymalna 150 GBP. Domyślna wysokość grzywny to 100 funtów. Policjant, który nakryje Cię na tym, że rzucasz niedopałek na ziemie zamiast do śmietnika, może wystawić Ci tzw. fixed penalty notice (FPN).

FPN to pisemne powiadomienie, w którym wyszczególnia się popełnione przestępstwo, kwotę, którą należy zapłacić, dane osoby ukaranej i termin spłaty należności. Po otrzymaniu FPN masz 14 dni na zapłacenie kary - w przeciwnym razie będziesz musiał udać się do sądu.

Jeśli odmówisz podania swoich danych lub odmówisz podniesienia niedopałka z ziemi, możesz zostać skierowany do sądu. Jeśli następnie sąd uzna Cię za winnego, to wysokość grzywny może wzrosnąć nawet do 1000 funtów.