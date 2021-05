Jak wysoki mandat dostaniesz w UK za przekroczenie prędkości? To zależy, ile zarabiasz

Fot. Getty

Jak wysokie mandaty za przekroczenie prędkości wystawiane są w Wielkiej Brytanii? Od czego uzależniona jest kwota grzywny w UK? Jaka jest minimalna, a jaka maksymalna wysokość mandatu za przekroczenie prędkości w UK? Odpowiadamy.

Przekraczanie dozwolonej prędkości jest złamaniem przepisów drogowych, które może nie tylko przynieść nam punkty karne, a wraz z nimi zawieszenie lub nawet odebranie prawa jazdy. Przekraczanie prędkości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych - stwarza więc poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób korzystających z jezdni. W związku z tym nie dziwi, że za przekroczenie prędkości grożą surowe mandaty.

Mandat za przekroczenie prędkości w UK

W Wielkiej Brytanii wysokość mandatu zależy od dwóch czynników. Po pierwsze, od tego jak bardzo dozwolona prędkość została przekroczona, a po drugie, wysokości dochodów kierowcy łamiącego przepisy.

Przekroczenie prędkości w UK może zostać zaklasyfikowane w UK do jednej z trzech grup: A, B lub C. Grupa A oznacza przekroczenie dozwolonej prędkości o maksymalnie 10 mph. Grupa B oznacza przekroczenie prędkości w granicy 11-21 mph od wartości dozwolonej. Grupa C oznacza przekroczenie dozwolonej prędkości o co najmniej 22 mph.

Im bardziej prędkość zostanie przekroczona, tym wyższy odsetek wysokości dochodu kierowcy, od którego naliczony zostanie mandat za przekroczenie prędkości w UK:

GRUPA A: Wysokość mandatu obliczona na podstawie 25-75 proc. tygodniowego dochodu

GRUPA B: Wysokość mandatu obliczona na podstawie 75-125 proc. tygodniowego dochodu

GRUPA C: Wysokość mandatu obliczona na podstawie 125-175 proc. tygodniowego dochodu.

Minimalna i maksymalna wysokość mandatu w UK

Mimo że wysokość mandatu uzależniona jest od stopnia przekroczenia prędkości oraz od dochodu kierowcy łamiącego przepisy, istnieją ustalone limity grzywien. Minimalna wysokość mandatu na przekroczenie prędkości w UK to 100 funtów, natomiast maksymalna wysokość mandatu za przekroczenie prędkości w UK to 1000 funtów. Przy czym, w przypadku przekroczenia prędkości na autostradzie, maksymalna wysokość mandatu wzrasta do 2500 funtów.