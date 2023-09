Życie w UK Jak wypadły wyniki egzaminów GCSE w 2023 roku?

Jak wypadły egzaminy na wieńczące naukę w szkole średniej w Wielkiej Brytanii?

W dniu wczorajszym, w czwartek 24 sierpnia 2023 roku opublikowano wyniki egzaminów GCSE (General Certificate of Secondary Education). Tok edukacji uczniów, którzy przystępowali do tych egzaminów, został zaburzony przez pandemię koronawirusa. W połowie ósmej klasy z powodu Covid-19 i środków podjętych przez rząd, szkoły zostały zamknięte.

Kolejne zamknięcie miało miejsce na skutek następnego lockdownu i odbyło się na początku klasy 10. Czy i w jaki sposób wszystkie te wydarzenia odbiły się na kompetencjach uczniów szkoły średniej, którzy w tym roku przystępowali do egzaminów GCSE? Jakie były ich wyniki w porównaniu z innymi rocznikami?

Wyniki wracają do poziomu sprzed pandemii

Jak podaje serwis informacyjny BBC, zdawalność egzaminów GCSE w Anglii, Walii i Irlandii Północnej spada drugi rok z rzędu. Dla niektórych uczniów będzie to oznaczać rozczarowanie, ale nie ma to nic wspólnego z ich indywidualnymi wynikami. Chodzi o spojrzenie na te wyniki w szerszym kontekście i w takiej perspektywie widać wyraźnie, że oceny wracają do poziomu sprzed pandemii.

W 2023 wskaźnik zdawalności wyniósł 68,2% (odsetek wszystkich ocen 4/C i wyższych). W 2022 i w 2021, gdy odwołano egzaminy, a wyniki opierano na ocenach nauczycieli, wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 73,2% i 77,1%. Z kolei w 2019, a więc w ostatnim roku przed Covidem, sięgnął on 67,3%.

Warto również w tym miejscu zwrócić uwagę na regionalne zróżnicowanie tegorocznych wyników. Zdawalność w samej Anglii wynosi 67,8% (73% w 2022), 64,5% w Walii (68,2% w 2022), a w Irlandii Północnej – 86,6% (89,8% w 2022).

Ilu uczniów nie zdało GCSE?

Dziesiątki tysięcy 16-latków w Anglii będzie musiało ponownie zdawać egzaminy GCSE z języka angielskiego i matematyki. Wśród 16-latków w Anglii liczba egzaminów GCSE oznaczonych jako niezaliczone (ocena 3 lub niższa) wzrosła o:

ponad 38 000 z języka angielskiego – w sumie do 172 000 uczniów

ponad 21 000 z matematyki – w sumie do 167 000 uczniów

Łącznie, liczby te są najwyższe od dekady. W tym roku do egzaminów GCSE przystąpiło więcej uczniów, ale od 2022 roku wzrósł także odsetek niezaliczonych egzaminów i obecnie jest on bliższy poziomowi z 2019 roku.

Warto również zwrócić uwagę na lokalne zróżnicowanie wyników, które może świadczyć również o zróżnicowanym poziomie nauczania. Wskaźnik zdawalności w Londynie wyniósł 72,6%, gdy w West Midlands sięgnął 63,9%. Różnica pomiędzy regionami o najwyższym i najniższym odsetku zdawalności wyniosła w tym roku 8,7%, gdy jeszcze w 2019 wynosiła 6,8.

Jakie szkoły najlepiej przygotowują do egzaminów GCSE?

Zdawalność w niezależnych (płatnych) szkołach w Anglii wyniosła w tym roku 90,1%, w porównaniu z 92,6% w 2022 roku. W akademiach było to 69,4%, w porównaniu z 74,6% przed rokiem. Po zmniejszeniu się w latach 2020 i 2021 różnica między dwoma różnymi typami szkół jest mniej więcej taka sama, jak w 2019. Jednak chociaż różnica w odsetku najlepszych ocen wzrosła w latach 2020 i 2021, obecnie jest nieco mniejsza niż wcześniej pandemia.

