Jak wymawiać nazwy stacji metra w Londynie? Brytyjczyk pokazuje, jak bardzo nasza wymowa odbiega od tej poprawnej [wideo]

Fot. YouTube

W dzisiejszych czasach nie trudno jest się poruszać po dużym mieście – wystarczy telefon z aplikacją Google Maps, aby nie tylko się nie zgubić, ale nawet by dotrzeć w najmniej znane jego zakątki. Co by jednak było, gdybyśmy się musieli zapytać o drogę londyńczyka? Czy pytając o konkretną stację metra zostalibyśmy zrozumiani? Pewien nauczyciel języka angielskiego, rodowity londyńczyk, pokazuje, że nasza wymowa często znacznie odbiega od tej poprawnej.

Brytyjczyk zajął się 20 nazwami stacji metra położonych w centrum Londynu, z których wymówieniem, według jego obserwacji, obcokrajowcy mają najwięcej problemów. Oto pełna lista tychże stacji, ułożonych w kolejności, w jakiej zostały opracowane na kilkunastominutowym video.

1. Leicester Square

2. Tottenham Court Road

3. Piccadilly Circus

4. Oxford Circus

5. Heathrow

6. Euston

7. Marylebone

8. Paddington

9. Holborn

10. Covent Garden

11. Greenwich

12. South Kensington

13. Vauxhall

14. Knightsbridge

15. Borough

16. Embankment

17. Southwark

18. Stratford and Shepherd's Bush

19. Waterloo

20. Kings Cross St Pancras

Nauczyciel z Londynu zaznaczył jednak, że posiada stołeczny akcent, i choć jest on w UK dosyć rozpowszechniony, to nie jest jedyny. Może się zatem zdarzyć, że Szkoci, Irlandczycy z Belfastu, lub Anglicy mieszkający na północy kraju wymówią nazwy niektórych stacji metra inaczej, niż zrobił to Anglik na video.

