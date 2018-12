Jak wyglądają stoły wigilijne w krajach świata?

Fot. Wikipedia

My, Polacy doskonale wiemy, jak przygotować stół wigilijny i co powinno się na nim znaleźć. Co jednak na ten stół kładą Niemcy, Finowie czy Brazylijczycy?

Pierogi, karp, kutia, barszcz z uszkami - doskonale znamy polskie potrawy wigilijne. A jak wyglądają stoły świąteczne w innych państwach?

Świąteczny bonus od HMRC. Dowiedz się jak go zdobyć!

Ukraina

Zaczynamy od wschodnich sąsiadów, których kuchnia jest dość podobna do naszej. Na ukraińskim wigilijnym stole nie może zabraknąć wereników, czyli... pierogów z grzybami. Ich obecność u Ukraińców wynika z tego, że zarówno Polacy jak i Ukraińcy żyli na tych samych ziemiach przez setki lat i wpływy - także kulinarne - zdążyły się między nami wymieszać.

Hiszpania

W Hiszpanii na wigilijnym stole musi znaleźć się koniecznie rosół z kury, ciecierzyca oraz gotowane jajka oraz mięta pieprzowa. Jak na mieszkańców południa Europy przystało w Wigilię nie może zabraknąć czerwonego wina oraz hiszpańskich wędlin.

Serbia

Najbardziej tradycyjną potrawą wigilijną, która znajduje się na serbskim stole, jest domowy chleb. Do chleba dodaje się jedną monetę. Następnie najstarszy członek rodziny musi połamać chleb tak, aby nikt jej nie widział. Szczęśliwcem jest ten, który znajdzie pieniądz.

Armenia

W Armenii jedną z głównych potraw świątecznych jest dynia. Przy czym trzeba zaznaczyć, że Armeńczyków dynia jest tym, czym karp dla Polaków, ponieważ jedzą ją tylko raz w roku, właśnie w Wigilię. Dynia posiada nadzienie w postaci ryżu, rodzynek i miodu, a serwuje się ją z indykiem.

Rosja

Na rosyjskim stole wigilijnym nie może zabraknąć makaronu z wieprzowiną, sera, ziemniaków, sałatek i kiełbasy. Oprócz tego Rosjanie jedzą soloną rybę i smażonego kurczaka z ziemniakami. Wszystko popijają rosyjskim szampanem.

Australia

Mieszkańcy tego kontynentu mają zupełnie inne święta niż nasza część świata, ponieważ w grudniu przypada tam lato. Więc tradycyjna australijska wigilia, to po prostu grill. Na nim nie może zabraknąć kiełbasek, szaszłyków z kurczaka oraz batatów.

Francja

We Francji głównymi potrawami są wieprzowina albo kaczka oraz gołąbki. Oczywiście to Francja, więc na stole znajdą się sery oraz zimne mięsa. Po obiedzie Francuzi jedzą specjalne ciasto, które podobne jest do włoskiego panettone.

Zbiórka pieniędzy na renowację grobu polskiego żołnierza w Szkocji

Polska

Na koniec nasza tradycja. Obecnie w Polsce podstawowym daniem jest oczywiście karp, który także znajduje się na stole słowackim. Jednak obecność karpia nie wynika ze specjalnej tradycji, ponieważ stał się on popularny za czasów PRL-u, gdyż był po prosto tani. Wcześniej na polskich stołach królowały zupełnie inne dania, ale już temat na inny artykuł.