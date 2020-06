Jak wyglądają kontrole graniczne w czasie kwarantanny w UK? „Nawet nie sprawdzili mi temperatury”

Fot. Getty

Na lotnisku Heathrow wylądowali piersi pasażerowie, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii już w czasie obowiązywania przepisów dotyczących kwarantanny w UK. Przyjezdni nie kryli swojego zdziwienia kontrolą bezpieczeństwa…

Od 8 czerwca wszystkie osoby przybywające do Wielkiej Brytanii mają obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie. Gdy na lotnisku Heathrow pojawili się pierwsi podróżni, nieoczekiwanie wywiązało się zamieszanie. Jak donosi dziennik „The Guardian”, podróżni zostali poproszeni o wypełnienie specjalnych formularzy online, ale nie były wymagane żadne dowody potwierdzające, że podane informacje są zgodne z prawdą. Na tym jednak nie koniec niejasności.

Jak wyglądają kontrole podróżnych podczas kwarantanny w UK?

Niektórzy pasażerowie byli również zaskoczeni brakiem podstawowej kontroli medycznej. 59-letnia Fiona G., podróżująca z Waszyngtonu, która po przylocie do UK miała zamieszkać w Bristolu ze swoim narzeczonym, który przyleciał z Hongkongu, powiedziała: „Nie przeprowadzili nawet kontroli temperatury - ani w Waszyngtonie, zanim wsiedliśmy do samolotu, ani w Londynie, kiedy wysiadaliśmy z samolotu”. W rozmowie z dziennikiem „The Guardian” kobieta zauważyła, że ktoś mógł bez problemu przylecieć z wysoką gorączką i przemieszczać się swobodnie w celu dotarcia do miejsca zamieszkania gdzieś w Wielkiej Brytanii.

Zasady kwarantanny w UK nie dla wszystkich podróżnych są jasne

Na lotnisku pojawiło się również zamieszanie dotyczące szczegółowych wytycznych dotyczących kwarantanny: „Powiedzieli mi, że możemy wychodzić po artykuły spożywcze. Tak to rozumiem przynajmniej. Ale pomyśleliśmy, że jeśli nie będziemy mogli pójść po jedzenie, możemy zamówić coś online”- relacjonowała kobieta. Inni przyjezdni mówili jednak, że otrzymali jasną wytyczną, mówiącą, że nie mogą wychodzić z domu na zakupy, o ile nie jest to konieczne.

Inna pasażerka, 32-letnia Mariana M., która przyleciała na Heathrow z Bostonu, niepokoiła się kwestią wyprowadzania psa na spacer, ponieważ rządowe wytyczne stanowią: „W Anglii możesz ćwiczyć tylko w domu lub w ogrodzie. Nie możesz wyjść z domu, aby wyprowadzić psa”. Kobieta martwiła się więc, czy znajdzie kogoś, kto pomoże jej w opiece nad zwierzakiem w czasie 14-dniowej kwarantanny.

Po przyjeździe do UK podróżni są też informowani o tym, że powinni unikać korzystania z transportu publicznego przy przemieszczaniu się do miejsca odbywania kwarantanny - o ile jest to możliwe. Jednak niestety nie każdy mógł skorzystać z innej formy transportu. Przykładem może być 23-letnia studentka z London School of Economics, która również dopiero przyleciała do Londynu. Studentka musiała skorzystać z pociągu Heathrow Express, aby dostać się do miejsca, w którym spędzi 14-dniową izolację. Rozmawiając z dziennikiem „The Guardian” kobieta relacjonowała: „W e-mailu [od British Airways] było napisane, by w miarę możliwości odebrał cię członek rodziny, ale ja nie mam tu nikogo”.

Czy Wy również wróciliście do UK z zagranicy po wprowadzeniu przymusowej kwarantanny? Piszcie do nas na adres: [email protected].

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - ZOBACZ WIDEO: