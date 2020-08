Jak wygląda zatrudnianie pracowników w Polsce? Oto najbardziej zniechęcające praktyki polskich pracodawców

Fot. Getty

Proces rekrutacyjny w większości firm w Polsce nie należy do najbardziej przyjaznych. Zobacz, które praktyki pracodawców znad Wisły są zdaniem polskich emigrantów z UK najbardziej zniechęcające do szukania pracy w ojczyźnie. Czy w UK jest podobnie?

Wielu Polaków z UK, którzy próbowali swoich sił na polskim rynku pracy, zgodnie przyznaje, że proces rekrutacji i zatrudniania pracowników w Polsce pozostawia wiele do życzenia - przynajmniej z perspektywy osoby szukającej pracy. Które praktyki pracodawców znad Wisły zostały uznane za najbardziej zniechęcające do powrotu z emigracji?

Praca w Polsce - najbardziej zniechęcające praktyki pracodawców

Polacy zniechęceni do rodzimego rynku pracy, często skarżą się, że praktyki stosowane przez polskich pracodawców podczas procesu rekrutacyjnego są skrajnie nieprzyjazne dla osób szukających pracy. Co więcej - niejednokrotnie mogą być odebrane jako wyraz braku szacunku wobec kandydatów do pracy. Do najczęściej wymienianych praktyk pracodawców, zniechęcających do szukania pracy w Polsce, należą:

czasochłonna kilkuetapowa rekrutacja, która może okazać się zmarnowanym czasem w przypadku ostatecznego odrzucenia kandydata

nagminny brak informacji zwrotnej ze strony firmy o odrzuceniu kandydata w procesie rekrutacji

brak podstawowych informacji w ogłoszeniach o pracę, np. na temat wysokości wynagrodzenia

kobiety często skarżą się na niestosowne pytania podczas rozmów kwalifikacyjnych, dotyczące na przykład posiadania dzieci i planów związanych z ewentualną ciąży.

Praca w Polsce - opinie Polaków z UK

Na jednej z grup na Facebooku Polacy z UK, którzy próbowali swoich sił na polskim rynku pracy, wypowiadali dość nieprzychylne opinie o polskich pracodawcach i o szukaniu pracy w ojczyźnie. Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych wpisów:

Jęczą w PL, że nie ma pracowników, po czym człowiek traci czas na 3-etapowe interview i na koniec nawet nie zadzwonią/napiszą spadaj lub pocałuj nas w d*pe. Ile płacą, to tajemnica państwowa, więc czy w ogóle jest sens tracić czas? Tak się traktuje ludzi w PL (tzw. korporacje). Czy to standard?!!! Profesjonalizm w pełnym wydaniu.

Norma. A jeszcze pierwsze pytanie na rozmowie 'czy ma Pani dzieci? bo jak Pani ma to nie jesteśmy zainteresowani współpracą' .. albo 'zadzwonimy do Pani' i już wiesz, że nigdy nie zadzwonią.

Też osobiście mnie drażnią ogłoszenia, gdzie nie ma podanego wynagrodzenia. To jest marnowanie czasu pracownika i pracodawcy...

A jakie są Wasze doświadczenia związane z szukaniem pracy w Polsce? Czy pracodawcy w UK traktują kandydatów do pracy podobnie jak pracodawcy w Polsce? Czekamy na Wasze opinie na Facebooku i pod adresem mailowym: [email protected].

