Jak wygląda sytuacja związana z otwarciem szkół w UK? Rodzice mieliby przejść na furlough

Związki zawodowe twierdzą, że rodzice dzieci, które nie mogą wrócić do szkół po przerwie świątecznej, powinni zostać wysłani na furlough.

Większość rodziców w Wielkiej Brytanii żyje obecnie w niepewności związanej z otwarciem szkół. Władze lokalne w całym kraju starają się opóźnić powrót dzieci do szkół ze względu na wzrost zarażeń Covid-19. Z kolei związki zawodowe chcą, aby rodzice, których dzieci nie będą mogły chodzić do szkół ze względu na ich zamknięcie, automatycznie przeszli na furlough.

W tym tygodniu miliony dzieci miało wrócić do szkół po przerwie świątecznej, jednak ze względu na dalszy niepokojący wzrost zachorowań na koronawirusa, wiele placówek opóźnia tę decyzję. Jak poinformowały władze lokalne w Essex – do środy szkoły w rejonie pozostaną zamknięte. Z kolei Władze lokalne w Kent wystąpiły z prośbą do ministerstwa, aby pozwoliło na dalsze zamknięcie szkół podstawowych. Podobne stanowisko zajęły władze Newcastle, Gateshead i Manchesteru. Niektóre szkoły w Slough już poinformowały, że nie zostaną otwarte w tym tygodniu.

Otwarcie szkół podstawowych

Zgodnie z planem większość szkół podstawowych miało zostać otwartych po przerwie świątecznej w poniedziałek, jednak wiele z nich pozostanie zamkniętych w Londynie, Essex i Kent, a także Easet Sussex, Buckinghamshire i Hertfordshire.

Z kolei wszystkie secondary schools mają pozostać zamknięte w tym tygodniu, a od 18 stycznia otworzą się dla uczniów znajdujących się przed egzaminami GCSE i A-level. Minister edukacji, Gavin Williamson zaznaczył, że ministerstwo przygotowuje się do zdalnego nauczania i spodziewa się dostarczyć ponad 50 000 laptopów i tabletów do szkół w poniedziałek.

Rodzice przejdą na furlough?

Związki zawodowe twierdzą, że pracujący rodzice, których dzieci nie będą mogły wrócić do szkół przez ich dalsze zamknięcie, powinni zostać przeniesieni na furlough. Krajowe centrum związków zawodowych TUC stwierdziło, że wielu pracodawców może nie zdawać sobie sprawy z tego, iż mogą skorzystać z programu furlough także dla wsparcia rodziców.